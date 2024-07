Hele, Nadal! Deštníky jen pro bafuňáře. A kolekce se (ne)smí kritizovat

KOMENTÁŘ ZDEŇKA JANDY PŘÍMO Z PAŘÍŽE | A je o čem se zase bavit... Byla to až nedůstojná maškarní zábava? Nebo ceremoniál, který vejde do dějin? A zbláznil se časopis TIME, když českou nástupní kolekci vyhlásil za jednu z nejlepších? Vox Populi jede na plné pecky. Paříž v pátek při slavnostním zahájení LOH 2024 viděla show, která každopádně vejde do dějin. I u novinářů, kteří šest hodin seděli na prudkém dešti a jen tak tak uchránili svoje počítače. Tady přidávám pár postřehů z přímo epicentra pařížského dění.