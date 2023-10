Absence i rekordní dominance City. Premier League se těší na souboj titánů

21. prosinec 2015. Domácí výhru Kanonýrů 2:1 nad Manchesterem City zařídili góloví Theo Walcott s Olivierem Giroudem. Na oba zásahy asistoval tehdejší oblíbenec fanoušků Arsenalu Mesut Özil, a na lavičce oslavoval vítězství manažer Arséne Wenger.

Od té doby nic.

Vidíte dobře. Kanonýři čekají na ligovou výhru nad svým konkurentem v boji o titul téměř osm let, konkrétně patnáct zápasů. O co hůř, posledních dvanáct utkání v řadě dokonce prohráli. To je třetí nejdelší šňůra s jedním soupeřem v historii Premier League. Tohle už ani nemůže být náhoda. Spíš prokletí.

Nutno říct, že obě porážky ve vzájemných zápasech v minulém ročníku rozhodly o tom, že pohár pro vítěze Premier League nakonec zamířil do Manchesteru. A právě z těchto zápasů by se mohl manažer Arsenalu Mikel Arteta poučit.

V loňské sezoně neustoupil z aktivní hry a rozdal si to se svým bývalým nadřízeným Pepem Guardiolou jako rovný s rovným. Výsledek? Domácí prohra 1:3 následovaná výpraskem 1:4 na Etihad Stadium. Pozmění Arteta svůj přístup, nebo si bude i dál stát za svým? Vždyť právě Citizens jsou jediným klubem, který v lize od svého nástupu na lavičku Gunners nedokázal porazit.

I tak jsou ale v modrém táboře přesvědčeni o kvalitách týmu ze severního Londýna. “Arsenal je zpátky. Když jsem do Anglie přišel, nikdo s nimi nepočítal. Ale teď už to tak není. Jsem si jistý, že letos budou bojovat o titul,” poznamenal na předzápasové tiskovce španělský stratég Pep Guardiola.

Předvídat výsledek a vývoj nedělního klání je hodně ošidné. Důvodem jsou i absence klíčových hráčů na obou stranách.

Obhájce titulu se musí obejít bez Rodriho a Kevina De Bruyneho, kteří společně s Gündoganem řídili poslední výhru City nad Arsenalem. Nikdo z nich o víkendu nenastoupí. Belgický špílmachr si v uplynulém ročníku proti Gunners připsal za 167 minut tři góly a dvě asistence. Rodri je zase talismanem, se kterým City v sestavě neprohrávají.

Trable se zraněními ale řeší i v Londýně. Otazník visí nad Sakou, největší ofenzivní zbraní Arsenalu. Od příchodu Artety do klubu nevstřelil žádný hráč v červeném dresu víc gólů než anglický křídelník (41) a stejné je to i s počtem asistencí (36). Po předcházejících zdravotních trablech ho Arteta nasadil i do zápasu proti Lens v Lize mistrů, ze kterého Saka odkulhal už v prvním poločase. Za to španělský taktik schytal od fanoušků velkou kritiku.

“Prostě nevím, nejsem doktor. Jeho start je v ohrožení. To je vše, co mi týmoví lékaři řekli,” ohradil se trochu podrážděně manažer Arsenalu na předzápasové tiskovce při opakovaných dotazech na Sakův stav. Na druhé straně hřiště navíc Kanonýrům chybí Martinelli, jenž v této sezoně vyvinul nejvyšší rychlost z celého týmu (34,7 km/h) a neustále zaměstnává obranu soupeře.

Nepřítomnost lídrů ale dává prostor novým hvězdám, které mohou zazářit právě v tomto extrémně důležitém zápase. Fanoušci City své naděje upínají ke skvěle hrajícímu Julianovi Álvarezovi, který v posledních zápasech hraje dokonce lépe než Haaland. V Arsenalu si zase hodně slibují od uzdraveného Gabriela Jesuse.

Jak se oba týmy v neděli popasují s překážkami, které jim před vzájemným duelem stojí v cestě, se budete moct přesvědčit na obrazovkách CANAL+ Sport. Studio Match Time moderuje Marek Skáčik a jeho hosty budou Jiří Hošek s Karlem Poborským. Začínáme už ve 14:30 studiem k zápasu West Hamu s Newcastlem.

Po něm budeme pokračovat právě na Emirates Stadium, ze kterého divákům přinesou exkluzivní servis, poznatky a rozhovory redaktoři CANAL+ Sport Karel Häring a Martin Minha. Šlágr víkendu budete moct sledovat i v Datazóně, kterou naladíte na CANAL+ Sport 3.

Čeká nás velký zápas, tak si ho pojďme společně užít!