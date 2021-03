Nasadit zlato sám sobě? Hořké, zlobil se Staněk. Rozplakal Fibingerovou

„Z Tomáše jsem v několika závodech byla zralá na psychiatrii. Třeba v Berlíně (ME 2018), když měl zranění. I tak ale podal skvělý výkon (skončil čtvrtý). Připomnělo mi to moje ME v roce 1974. S natrženým svalem na břichu jsem byla třetí. I tak si říkám, že jsem měla vyhrát. Zranění vám zablokuje myšlení. Zabýváte se tím, jestli vás to bude při závodě bolet a vrh neprovedete technicky tak, jak máte. To byl jeho problém. Já mu nyní říkala, že bude skvěle připravený fyzicky, ale také, že musí být na sebe opatrný, a že musí změnit myšlení. Že nesmí být rád za třetí místo, musí chtít být první. Každý musí dozrát a Tomášovi se to povedlo. Věřila jsem, že vyhraje. Podal úžasný výkon. Myslím, že je nyní v komfortní pozici. Až dojde na velké akce jako olympiáda a MS v Paříži, tak už ví, že to dá. Cítila jsem, že byl zabržděný. Teď to z něj spadlo. Před závodem jsem mu psala: Hlavně nechtěj hodit sto, nebuď hloupý, jako jsem byla já. Chce to závodit, ale s operetní lehkostí. Dal si říct, zapracovali jsme na tom. Po závodě mi začal pípat telefon. Chodily zprávy od našich obchodních partnerů. Všichni ví, že jsem ochotná pomáhat, protože atletika je moje celoživotní láska. Jeden z partnerů napsal, že mi Tomáš děkoval. Můžu vám říct, že mě to dohnalo k pláči. Pak mi sám psal, že je můj zlatý synek. Pokud mu moje rady, finanční pomoc a celková podpora aspoň trošku pomohly, tak jsem ráda.“