Nejrychlejší Evropan: Na olympiádě budu favorit. Znovu ukázal, co dokáže, ale...

Poslední metry zlaté římské stovky byly pro Lamonta Marcella Jacobse symbolické. Italský šampion proběhnul cílem s viditelnou bolestí a hned za cílem začal kulhat.

„Po osmdesáti metrech jsem začal cítit křeče v lýtku a nebyl jsem schopen do toho tlačit jako obvykle,“ vysvětloval Jacobs.

To je přesně on. Když je fit, na dráze bývá dominantní. Především díky hbitému sprinterskému kotníčku a elegantně protaženému kroku. Proto ve finále olympijské stovky v Tokiu porazil všechny zavedené sprinterské hvězdy a vyhrál v úžasném evropském rekordu 9,80. V sobotu večer v Římě mu stačil jen osmdesátiprocentní výkon, aby obhájil kontinentální titul z Mnichova.

„Řekl jsem, že mým cílem je vyhrát mistrovství Evropy doma, před vlastním publikem. Jsem šťastný,“ řekl Jacobs.

Jeho sbírka titulů už je dost působivá. Vyhrál přece olympijskou stovku a je tak prvním, kdo v nejprestižnější atletické disciplíně navázal na legendárního Usaina Bolta. V posledních třech letech se stal dvakrát evropským šampionem a před dvěma lety na halovém mistrovství světa v Bělehradě získal zlato a porazil i někdejšího šampiona stovky Christiana Colemana.

K tomu má za sebou originální příběh. Narodil se ve westernovém El Pasu, ale rodina amerického vojáka se rozpadla a Jacobs žije od roku a půl s matkou v Itálii.

Kvůli svým častým zdravotním potížím je ale často mimo dráhu. Dvě evropská finále v Mnichově a v Římě jsou od olympiády v Tokiu jedinými významnými závody na 100 metrů, které vyhrál. Na seriálu Diamantové ligy ještě nikdy nezvítězil. Na mistrovství světa v Eugene předloni nestartoval. Vloni na jaře pořadatelé anoncovali jako velkou show jeho souboj s hvězdným Američanem Noahem Lylesem. Vyhrál on, Jacobs dosupěl do cíle jako sedmý. Na loňském MS v Budapešti, kde Lyles slavil sprinterský hattrick, se Jacobs ani nedostal do finále.

Při svém zlatém běhu v Římě ale Jacobs opět ukázal, co dokáže, když je aspoň trochu fit.

„Můj soupeř pro Paříž? Jsem jím já. Pokud to můžu rozbalit, běžet opravdu umím,“ říká Jacobs. „Na olympiádě budu favorit, nejedu se tam jen zúčastnit. Musíme pokračovat v práci.“

Jacobsovo zlato je v Římě kapkou do medailové řeky domácího týmu. Jen během dvou úvodních dní získali Italové deset medailí, z toho pět zlatých. Kromě Jacobse své závody vyhráli i koulař Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli na 110 metrů překážek, chodkyně Antonella Palmisanová v závodě na 20 kilometrů a vytrvalkyně Nadia Battoclettiová na pětce. Na stovce dokonce Italové doručili double – stříbro získal Chituru Ali.

„Tohle je nejsilnější italský tým všech dob. Všichni jsou nastaveni na vítězství,“ uvedl Jacobs.