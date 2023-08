MS v atletice ONLINE: Ogrodníková usiluje o finále. V akci dálkař Juška

Mistrovství světa v atletice pokračuje pátým dnem. A na řadu přijde hned několik českých sportovců. O postup do finále usilují oštěpařky Nikola Ogrodníková, Irena Gillarová a Nikol Tabačková. Do akce jde i dálkař Radek Juška. Amálie Švábiková nastoupí ve finále soutěže tyčkařek. Sledujte dopoledni blok (od 10:05) a následně večerní (od 19:00) v ONLINE přenosu na iSport.cz.

V dopoledním soutěžním bloku budou o postup do finále usilovat oštěpařky Nikola Ogrodníková, Irena Gillarová a Nikol Tabačková, rozběh na 200 metrů čeká novopečeného českého rekordmana Ondřeje Macíka. Dálkař Radek Juška v létě ukázal formu několika osmimetrovými skoky, a pokud by v kvalifikaci alespoň vyrovnal své sezonní maximum 815 cm, měl by finále jisté.

Amálie Švábíková dnes večer nastoupí na atletickém mistrovství světa v Budapešti ve finále soutěže tyčkařek. Bronzová medailistka z halového evropského šampionátu splnila v pondělní kvalifikaci limit 465 cm, který byl o centimetr lepší než její dosavadní osobní rekord pod širým nebem z letošní Zlaté tretry.