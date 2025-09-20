Souboj o královnu MS: Chebetová skolila kamarádku. Krajanka: Těžko se poráží
V možná nejočekávanějším závodě světového šampionátu v atletice se v Tokiu zopakoval příběh z loňské olympiády. V běhu na 5000 metrů rozhodla střet keňských megahvězd světová rekordmanka a olympijská šampionka Beatrice Chebetová, která porazila obhájkyni titulu Faith Kipyegonovou.
Jediné, co tomuhle souboji scházelo, byla o něco peprnější rivalita. Chebetová s Kipyegonovou jsou kamarádky a spolu posunují ženské vytrvalecké rekordy do oblasti výkonů fenomenálního Emila Zátopka.
Jejich renomé za startu? Chebetová je úřadující olympijská vítězka i světová rekordmanka v běhu na 5000 i 10 000 metrů. V Tokiu už vyhrála desítku. Kipyegonová je nejlepší mílařkou historie, na 1500 metrů světová rekordmanka, trojnásobná olympijská vítězka a díky čerstvému titulu z Tokia čtyřnásobná mistryně světa. Etiopanka Gudaf Tsegayová, která držela světový rekord na pětce ještě loni, byla v závodě jako komparz.
„Jsem moc šťastná, že se vracím domů s dvěma zlatými medailemi. Po vítězství na desítce jsem chtěla přidat znovu i pětku stejně jako v Paříži. Ale do závodu jsem šla bez stresu. Jestli vyhrajete, nebo prohrajete, musíte si věřit,“ hodnotila Chebetová. „S Faith jsme už dlouho kamarádky. Motivujeme se navzájem svými výkony.“
Krajanka: Beatrice se těžko poráží, je nejlepší
Tentokrát nešlo o rekordní časy, ale o zlato. Chebetová si ho zajistila působivým nástupem v posledním kole. Kipyegonová ani Italka Nadia Battoclettiová, která se keňské dvojice dlouho držely, na ni neměly. Vítězný výkon činil 14:54,36 minuty, daleko za světovým rekordem 13:58,06 z červencového mítinku Diamantové ligy z Eugene, jímž Chebetová zůstala necelou sekundu za osobním rekordem Emila Zátopka.
„Jsem vděčná, že jedu domů se stříbrem. Modlila jsem se, abych byla na stupních, letos jsem na pětce tolik nezávodila. Moje kamarádka Beatrice Chebetová je nejlepší. Je světová rekordmanka, těžko se poráží,“ uvedla Kipyegonová.
Dalším hrdinou předposledního večera světového šampionátu byl keňský půlkař Emmanuel Wanyonyi, který vyhrál stylem start – cíl v novém rekordu MS 1:41,86 minuty. Překonal výkon Američana Donovana Braziera 1:42,34 z roku 2019.
Překvapivou šampionkou ženského oštěpu je Juleisy Angulová z Ekvádoru, která vyhrála výkonem 65,12 metru před Lotyškou Anete Sietinaovou (64,64). Favorizovaná Srbka Adriana Vilagošová skončila až osmá.
„Jsem v šoku,“ řekla po závodě Angulová.
Šampionkou ženského víceboje se stala Američanka Anna Hallová, která po bronzu z Eugene 2022 a stříbru z Budapešti 2023 konečně získala zlato výkonem 6888 bodů.
Po prvním dnu desetiboje vede Američan Kyle Gardand se ziskem 4707 bodů. Vilém Stráský je jedenáctý (4129), Ondřej Kopecký je zatím čtrnáctý (4103).
Mistrovství světa v atletice v Tokiu:
Finále:
Muži:
800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,86, 2. Sedžatí (Alž.) 1:41,90, 3. Arop (Kan.) 1:41,95, 4. McPhillips (Ir.) 1:42,15, 5. Attaoui (Šp.) 1:42,21, 6. Burgin (Brit.) 1:42,29.
Desetiboj (po 5 disciplínách): 1. Garland (USA) 4707 (100 m: 10,51 - dálka: 792 - koule: 17,02 - výška: 211 - 400 m: 48,73), 2. Skotheim (Nor.) 4543 (10,91 - 797 - 14,50 - 214 - 47,86), 3. Owens-Delerme (Portor.) 4487 (10,31 - 732 - 15,55 - 196 - 46,46), 4. Neugebauer (Něm.) 4455, 5. Erm (Est.) 4378, 6. Baldwin (USA) 4310, ...11. Stráský 4129 (10,90 - 746 - 14,19 - 193 - 49,43), 14. Kopecký (oba ČR) 4103 (11,18 - 747 - 14,56 - 193 - 49,19).
20 km chůze: 1. Bonfim (Braz.) 1:18:35, 2. Wang Čao-čao (Čína) 1:18:43, 3. McGrath (Šp.) 1:18:45, 4. Quinion 1:18:49, 5. Bordier (oba Fr.) 1:19:23, 6. Čchien Chaj-feng (Čína) 1:19:38.
Ženy:
5000 m: 1. Chebetová 14:54,36, 2. Kipyegonová (obě Keňa) 14:55,07, 3. Battoclettiová (It.) 14:55,42, 4. Houlihanová (USA) 14:57,42, 5. Tsegayová (Et.) 14:57,82, 6. Andrewsová (USA) 15:00,25.
Koule: 1. Schilderová (Niz.) 20,29, 2. Jacksonová (USA) 20,21, 3. Wescheová (N. Zél.) 20,06, 4. Mittinová (Kan.) 19,81, 5. Roosová (Švéd.) 19,54, 6. Ogunleyeová (Něm.) 19,33.
Oštěp: 1. Angulová (Ekv.) 65,12, 2. Sietinová (Lot.) 64,64, 3. Littleová (Austr.) 63,58, 4. Du Plessisová (JAR) 63,06, 5. Tzengková (Řec.) 62,72, 6. Ruizová (Kol.) 62,32.
Sedmiboj: 1. Hallová (USA) 6888 (100 m př.: 13,05 - výška: 189 - koule: 15,80 - 200 m: 23,50 - dálka: 612 - oštěp: 48,13 - 800 m: 2:06,08), 2. O'Connorová (Ir.) 6714 (13,44 - 186 - 14,37 - 24,07 - 622 - 53,06 - 2:09,56), 3. Brooksová (USA) 6581 (12,93 - 177 - 13,92 - 24,18 - 679 - 43,37 - 2:13,17) a Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 6581 (13,44 - 186 - 13,37 - 23,51 - 642 - 41,91 - 2:07,38), 5. Sprengelová (Něm.) 6434, 6. Dokterová (Niz.) 6432.
20 km chůze: 1. Pérezová (Šp.) 1:25:54, 2. Gonzálezová (Mex.) 1:26:06, 3. Fudžiiová (Jap.), 4. Torresová (Ekv.) obě 1:26:18, 5. Garcíaová (Peru) 1:26:22, 6. Jang Ťia-jü (Čína) 1:27:16.
Kvalifikace:
Muži:
Disk: 1. Stahl (Švéd.) 69,90, ...32. Bárta (ČR) 57,60 - nepostoupil do finále.
4x100 m: 1. Ghana 37,79
4x400 m: 1. Botswana 2:57,68.
Ženy:
Koule: 1. Ogunleyeová (Něm.) 19,65.
4x100 m: 1. USA 41,60.
4x400 m: 1. USA 3:22,53.