Dvořák a Šebrle gratulují novému rekordmanovi Mayerovi: Je o třídu výš!

Mayer kromě světového rekordu překonal i ten evropský, který držel Šebrle od roku 2001 výkonem 9026 bodů.

„Svým způsobem člověka mrzí, že přijde o rekord, ale v tomhle případě mě to nemrzí. Jednak už jsem ho měl dlouho, jednak už to byl v uvozovkách jen evropský, tak už mě to mrzení přešlo, když mi ho vzal Eaton,“ usmíval se Šebrle. „Hlavně Mayerovi jsem to přál, aby se to vrátilo zpátky do Evropy. Byli jsme tři, kteří udělali přes 9000, to je obrovská motivace i pro mladé kluky, co chtějí dělat atletiku a být vícebojaři. Vidí, že ten světový rekord je dosažitelný a dá se pořád překonávat.“

Česká dvojice Dvořák – Šebrle posouvala hranici desetiboje na přelomu tisíciletí. Dvořák v roce 1999 dal dohromady 8994 bodů, Šebrle o dva roky později v Götzisu jako první zlomil hranici 9000 bodů.

„Od tohohle kluka to čekám už nějaký pátek. To je šampion od narození,“ řekl Tomáš Dvořák o Mayerovi, který byl v roce 2009 dorosteneckým mistrem světa, v roce 2010 juniorským světovým šampionem a o rok později juniorským mistrem Evropy. „Umět se tak pohybovat jako on, tak jsou mistři světa všichni. U něj je velká devíza, že není rychlokvaška. V juniorech měl 11,10 stovku. Teď z toho běží 10,55. Má tam to nezbytné plus, že umí skákat o tyči. A všechno to dobře poskládal.“

Mayer má desetiboj postavený na podobných základech jako Dvořák se Šebrlem. Na rychlé stovce, dobrých skocích a skvělých vrzích. Navíc ale skáče skvěle o tyči.

„Ten druhý den je senzační. Fantastický disk přes 50 metrů a hlavně 545 o tyči, to dělá obrovské body. Oštěp je skvělý, překážky rychlé, stovka za 10,55…“ vypočítává Šebrle. „9126 je zas o třídu výš, než jsme měli my s Eatonem. Ale ty výkony tomu napovídají. A co jsem si donedávna nemyslel, tak teď si myslím, že se to dá ještě posunout.“

Mayer už v roce 2016 svedl na olympiádě v Riu památný souboj s Ashtonem Eatonem, vloni v Londýně získal svůj první titul mistra světa. Letos ale zatím vážně nastoupil jen k desetiboji na mistrovství Evropy v Berlíně, kde skončil po třech neúspěších v dálce.

„Zaplaťpánbůh za tu pokaženou Evropu. Že si chlapec uvědomil, že je ten políbený, ale že je pro to třeba něco udělat. Ne si na desetibojaře hrát,“ říká Dvorák. „On za posledních pět let šel pár desetibojů. Podle mě to v Berlíně podcenil. Bavil jsem se tam s x lidmi i s Francouzi, podle kterých nemá motivaci. Evidentně ji teď sebral, zaplaťpánbůh, a jsem trošku zvědavý, co na to Ashton.“

Dvojnásobný olympiský šampion Eaton překvapivě ukončil kariéru v lednu 2017 v pouhých osmadvaceti letech spolu se svou manželkou Brianne.

„Je to rok a půl, nevím, jestli třeba se dočkáme nějakého zajímavého vývoje. Dcery sledují na instagramech každý krok Eatonů a říkají, že by musel zhubnout,“ usmívá se Dvořák.

Myšlenka případného Eatonova návratu se zamlouvá i Šebrlemu. „Přece jen mu není tak moc, aby se nemohl vrátit,“ uvažuje Šebrle. „Otázka je, co s ním ty roky udělaly. Kdyby se rozhodl, nebyl by to snadný návrat, nevrátil by se během roku, nicméně motivace to pro něj může být a určitě by to bylo zajímavé pro něj i desetibojařský svět.“

Sám Eaton už Mayerovi poblahopřál na Twitteru. „Byla to neuvěřitelná ukázka schopnosti. Jsem za Kevina super šťastný a ještě víc za budoucnost desetiboje,“ uvedl Eaton. „Vždycky pro mě bylo důležité posouvat hranice a být inspirací pro ostatní, aby dělali to samé. Čím víc devítitisícových výkonů přijde, tím líp. Alle!“

Mayer se stal třetím atletem, který překonal hranici 9000 bodů, která však zatím stále zůstává místem pro výjimečné.

„Asi bych neřekl, že bude přibývat. Jsme tři, určitě se ještě někdo objeví. Až se objeví někdo z černých kluků, kteří budou mít daleko větší genetické dispozice sprintersky a naučí se ty technické disciplíny, zase to může být ještě o kus dál,“ říká Šebrle.