ONLINE: Slavia U19 - Bilbao U19 3:1. Divoká přestřelka, čtyři góly za dvacet minut!

Analýza Bilbaa: „nešpanělský“ tým a největší šance na tři body. Je čas vypustit Kušeje? • Zdroj: isportTV
Slávističtí mladíci bojují o další body v UEFA Youth League. Celku z Edenu po čtyřech odehraných kolech patří třinácté místo se ziskem sedmi bodů, jejich soupeř z Bilbaa je ale zatím stoprocentní a už má jistý postup do play off. Slavia bude chtít navázat na výkon z posledního domácího zápasu, ve kterém porazila Arsenal 5:1. Utkání s Bilbaem startuje ve 13.00 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

