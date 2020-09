Zlatá tretra 2020 ONLINE: Hvězdy v akci, sledujte průběh mítinku

Lepší show už na Zlatou tretru dorazit nemohla. Navzdory tomu, že je atletická sezona řádně zmrzačená omezeními kvůli koronaviru, Karsten Warholm si dál jede po své cestě stát se nejlepším běžcem na 400 metrů překážek dějin. Během srpna nejdřív v Monaku zaběhl skvělý čas 47,10 sekundy, o dva týdny později ve Stockholmu pak vypálil čas 46,87 sekundy, jímž jen těsně zaostal za světovým rekordem. V Ostravě na něj může útočit znovu.

Hvězdy Zlaté tretry 2020

Kromě Warholma se nad překážkami v závodě na 300 metrů objeví i nejlepší žena této sezony Femke Bolová z Nizozemska, netradiční trať si vyzkouší i úřadující překážkářská mistryně Evropy Léa Sprungerová ze Švýcarska.

Atraktivní bude soutěž tyčkařů s úřadujícím mistrem světa Samem Kendricksem z USA a olympijskými šampiony Renaudem Lavilleniem z Francie a Brazilcem Thiagem Brazem. Kendricks od loňska drží rekord mítinku výkonem 593 centimetrů. Favoritkou ženské soutěže bude Britka Holly Bradshawová, která vyhrála mítink ve Stockholmu.

Útok na vlastní rekord mítinku 17,57 metru avizuje dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v trojskoku Christian Taylor z USA. Ozdobou Zátopkova memoriálu na 5000 metrů bude dvacetiletý Etiopan Selemon Barega, úřadující vicemistr světa a juniorský světový rekordman.

Diváky rozhodně pobaví i italský výškař Gianmarco Tamberi. Halový mistr světa umí závody okořenit bavičskými kousky. Navíc se letos zatím jako jediný dostal venku přes 230 centimetrů. „Po těchto bláznivých časech se těším na každý závod,“ říkal Tamberi. „Stadion je v Ostravě skvělý a vždy jsem snil o tom, že získám vítěznou trofej (křišťálovou tretru).“

Po dlouhých 24 letech se na hlavní stadion vrací hod diskem mužů. I proto, že absolutní špička je z Evropy. Start potvrdili oba poslední mistři světa - Daniel Stahl (71,86 m) i Andrius Gudzius (69,59). Je zřejmé, že rekord mítinku Luise Delise z roku 1983 (68,06) bude v ohrožení.

Češi na Zlaté tretře 2020

Poprvé se na Tretře ve výšce představí talentovaný Marek Bahník. V zimě oslavil právě v Ostravě svůj druhý halový titul mistra republiky (225 cm).

Chybět nebudou hvězdné české oštěpařky - Barbora Špotáková s Nikolou Ogrodníkovou. Na osmistovce se představí dvojice Filip Šnejdr a Lukáš Hodboď. Překážkářka Hejnová se představí na netradiční distanci 300 metrů.

V programu se objeví i další čeští atleti.

Program Zlaté tretry 2020 15:00 Národní program 16:00 Předprogram - mezinárodní technické disciplíny 17:00 Finále Čokoládové tretry 18:00 Zahájení hlavního programu

Program disciplín, hvězdy a Češi

16.25 tyč mužů Lavillenie, Kendrick, Braz 16.28 výška mužů Tamberi, BAHNÍK 16.55 oštěp mužů VESELÝ, FRYDRYCH, JÍLEK 18.17 oštěp žen ŠPOTÁKOVÁ, OGRODNÍKOVÁ, Kolaková 18.20 koule mužů a žen Crouser, Storl - ČERVENKOVÁ 18.30 300 metrů překážek žen HEJNOVÁ, Bolová, Sprungerová 18.40 400 metrů překážek mužů Warholm 18.50 150 metrů Gulijev, VELEBA, POLÁK 19.00 150 metrů žen Schippersová, Ta Louová,BENDOVÁ 19:10 800 metrů žen Muirová, HLUCHÁ 19.20 800 metrů mužů Kszczot, L. HODBOĎ, ŠNEJDR 19.30 5000 metrů žen Hassanová 19.35 trojskok mužů Taylor, Zango, Pichardo 19.48 disk mužů Stahl, Gudžius, BÁRTA 19.58 1500 metrů žen Kipyegonová, VRZALOVÁ 20:08 5000 metrů mužů Barega 20.25 1500 metrů mužů Kejelcha, J. Ingebrigtsen, F. SASÍNEK, FRIŠ, DAVIDÍK

Fanoušci a vstupenky

Zlatá tretra je od letoška součástí nově vytvořené zlaté Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší kategorie jednorázových atletických závodů po Diamantové lize. Byla naplánovaná na květen, ale kvůli koronaviru ji museli pořadatelé odložit na začátek září.

Aktuálně pořadatelé počítají, že by mohlo do hlediště dorazit 5000 fanoušků. Vzhledem k avizovanému uvolnění opatření pro venkovní stadiony, které by mělo nastat od září, ale prověřují i možnost zaplnění poloviny ochozů. To by v případě Městského stadionu ve Vítkovicích znamenalo 7500 diváků.

Ceny vstupenek

Děti do 15 na tribunu B, C, D ... 100 Kč

Dospělí na tribunu B, C, D ... 200 Kč

Dospělí na tribunu A6, A7 ... 1500 Kč

Dospělí na tribunu A8 ... 1000 Kč

Dospělí na tribunu A9 ... 800 Kč



Zlatá tretra 2020 v TV

Atletický mítink v Ostravě můžete v přímém přenosu sledovat na obrazovkách České Televize.

World Athletics Continental Tour Gold

Zlatá Tretra je letos součástí seriálu elitních atletických soutěží pod názvem World Athletics Continental Tour Gold, který je druhou největší atletickou soutěží hned po Diamantové lize. V některých disciplínách, které nejsou součástí Diamantové ligy, je dokonce tím nejprestižnějším podnikem. Jde o běhy na 200 a 3 000 m překážek, hod diskem a kladivem a trojskok.

Z minulých let jej můžete znát např. pod názvem IAAF World Challenge. V letošním upraveném programu seriálu je v plán deset mítinků po celém světě.