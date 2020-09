Komentátor o Češkách: Mají moc svalů. A smích. Přišla atletická bouře

„Už jenom od pohledu poznáte, že jsou to vodičky. Jsou jinak stavěné. Na těchto dvou vodičkách je o hodně víc svalové hmoty,“ poznamenal Wilcox v úvodu patnáctistovky a ta věta mu přišla tak legrační, že se sám svému sdělení zasmál.

Jeho reakce ale nepřišla k smíchu Chrisu Chavezovi, reportérovi magazínu Sport Illustrated, který Wilcoxe na Twitteru zkritizoval: „Kdy se komentátoři naučí, že takovéhle komentáře sportu neprospívají a nemají žádný smysl… jsou nevhodné.“

When will announcers learn that comments like this contribute nothing to the sport and are meaningless…just inappropriate pic.twitter.com/vzszO2WSQM — Chris Chavez (@ChrisChavez) September 8, 2020

Téma se pak v atletické komunitě rychle rozrostlo. K Wilcoxovým kritikům se přidala i americká běžkyně Mary Cainová, kterou kontroverzní trenér Alberto Salazar v minulosti kvůli redukci váhy nutil k užívání antikoncepce a diuretik, kvůli čemuž na tři roky přestala menstruovat. Cainová za to zaplatila mimo jiné ochablými kostmi a pěti únavovými zlomeninami.

„Práce komentátorů a reportérů je pomáhat divákům sledovat sport a nabízet jim expertní vhled. Proč by ale měl komentátor komentovat, jak někdo vypadá?“ uvedla Cainová na Instagramu.

Seidlová se specializuje na čtvrtku, Hálová běhá nejčastěji čtvrtku a půlku. Obě disciplíny vyžadují o hodně větší silové předpoklady než patnáctistovka, kde se většinou prosazují lehké závodnice.

„Každá disciplína vypadá úplně jinak. Jestli mě srovnávají s holkama, co běhají patnáctistovku, tak mi to nepřijde zrovna na místě. Běhám čtyři sta metrů a sprinty, postavu mám k tomu. Poslouchám svoje tělo a trenéra, nad tímhle se můžu pousmát,“ reagovala Seidlová pro iSport.cz ještě předtím, než si video prohlédla. Pak dodala: „Mně přijde, že to komentátor neřekl špatně, naše disciplíny se liší i postavami…“

Incidentu si všiml i manažer Zlaté tretry Alfonz Juck. „My jako Zlatá tretra s tím nemáme nic společného, komentátora si najala agentura, která zabezpečovala stream. Nevím, proč to udělal. Je to člověk, který je v této sféře doma. Otázka je, jakou vážnost tomu přikládat. Já bych to nebičoval do nějakých výšek.“

Seidlová: Každý jsme nějaký

Čtvrtkařka Zdeňka Seidlová je ambasadorskou projektu iSport LIFE, který se snaží motivovat ke zdravému a aktivnímu životu. Komentátorovi Simonu Wilcoxovi ale ve srovnání s hubenými mílařkami přišla příliš svalnatá.

Co říkáte na komentátorovo vyjádření?

„Je zajímavé ve sportu a v atletice pozorovat postavy. Atletika má spoustu disciplín a v každé vypadají sportovkyně jinak. My to musíme tak brát, hlavně jsme individualisté, každý jsme nějaký. I v mé disciplíně je někdo silovější, někdo vytrvalejší, postavy se různě prolínají. Je to pro lidi zajímavé, že se nad tím pozastaví. Neberu to jako nic, co by se mělo řešit. Přijde mi, že by měli lidi koukat na výsledky, na výkony.“

Potěšila vás podpora americké běžkyně Mary Cainové?

„Já si myslím, že tohle by si každý měl v hlavě nastavit sám, já se do toho nerada míchám. Tahle témata tady jsou, není to úplně správné, když se malým holkám řekne, aby měly zhubnout. Je to všechno o tréninku a o stravě. Někdo se přejídá, bude hodně tukově silný. Je to všechno individuální. I trenéři by měli být opatrnější, co říkají svěřenkyním. Občas jsou trenéři, kteří nevědí, kde je příčina, že se člověku nedaří. Hledají a tápou, proto mají pocit, že dotyčná přibrala.“

Co říkáte na to, že se téma váhy sportovkyň řeší?

„Tyhle diskuze moc nečtu, nerada se bavím o váhách, postavách. Každá jsme nějaká, jsou holky silovější, jsou na tom excelentně, a i holky hodně hubené jsou na tom výborně. Mně tohle přijde jako hodně citlivé téma. Řeší se teď úplně všude, nevím, jestli je to správné.“

Může taková diskuze pomoct některé z dívek, které by hrozilo nezdravé hubnutí?

„Určitě je dobré to brát všechno s nadhledem, každý by měl brát své tělo, naučit se mít ho rád. Já si myslím, že nejdůležitější je zdraví, nedělat nic, co není zdraví prospěšné. Někdy jsou ve sportech extrémy. My nevidíme, čím si prochází holky, co jsou hodně hubené, nebo holky, které jsou při těle. Mně se to strašně špatně komentuje. Snažíme se na své tělo koukat tak, aby bylo zdravé, poslouchat trenéra, stravovat se s mírou. Myslím, že to by měli dělat všichni. Pokud člověk ví, že je zdravý, nějaký komentář by ho neměl rozhodit.“