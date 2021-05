Bitva jako v Keni: Čtyři Češky bojují o tři místa v maratonu na OH

Emil Zátopek by měl určitě radost, protože něco takového tady nikdy nebylo. V olympijském maratonu jsou pro české běžkyně tři volná místa a perou se o ně hned čtyři. Jasno bude po nedělním unikátním závodě The Battle of the Teams (6.30, PP ČT sport), který startuje z Karlova mostu a poběží se mezi pražskými monumenty v uličkách Starého Města.

Nedělní pražské ráno pročísne nový nápad, který se snaží podat legendární maratonský závod jako týmovou soutěž. Špičkovým českým běžkyním půjde ale o individuální sen – místo na startu olympijského maratonu.

Marcela Joglová a Tereza Hrochová se už dostaly pod hranici limitu v hodnotě 2:29:30 hodiny. V neděli na jejich výkony zaútočí Eva Vrabcová-Nývltová při svém maratonském návratu po mateřské pauze a Moira Stewartová, které v maratonském debutu v Belpu před necelými dvěma měsíci k požadovanému času scházelo mučivých 9 sekund.

Maratonkyně o OH MARCELA JOGLOVÁ (33 let) Čas: 2:28:16 Trenér: Jan Pernica TEREZA HROCHOVÁ (25 let) Čas: 2:29:06 Trenér: Vladimír Bartůněk EVA VRABCOVÁ-NÝVLTOVÁ (35 let) Čas: - Trenér: Martin Vrabec MOIRA STEWARTOVÁ (25 let) Čas: 2:29:39 Trenér: Václav Janoušek

„Může to být tak padesát metrů, což je při téhle vzdálenosti fakt nic,“ líčí Stewartová. „Nejvíc mě to mrzelo po závodě. Lehla jsem si tam a bylo mi to líto. Ale docela rychle jsem se vzpamatovala. Byl to můj první maraton, čas to nebyl špatný. Vždycky si říkám: Všechno špatné je pro něco dobré.“

Jak se tenhle boom zrodil? Všechny čtyři běžkyně se připravují s jinými kouči, každá si šla svojí originální cestou.

Vrabcová-Nývltová byla na dvou olympiádách jako běžkyně na lyžích. Joglová se vypracovala z obyčejného hobbíka k ženě, která před dvěma lety v top dvacítce zvládla na MS maraton v úmorném vedru katarské Dauhá. Všestranná Hrochová vítězila v bězích do vrchu, silničních Běchovicích i v půlmaratonu.

Stewartová, která má českou maminku a skotského tatínka, pochází z nadšené běžecké rodiny a je mimo jiné čtyřnásobnou mistryní republiky v běhu na 10 000 metrů.

„Možná je to snazší, že se teď běhá na upravených tratích a hodně pomáhají boty,“ míní Vrabcová-Nývltová a jako možné důvody českého boomu zmiňuje trend, kdy se v pandemii pořádají maratony na krátkých okruzích. A také současnou éru běžeckých bot nové generace.

Stewartovou a Vrabcovou-Nývltovou čeká v neděli přímý souboj o olympiádu.

„Je to hodně zajímavé, v české historii se to nikdy nestalo, abychom byly čtyři. Bude to napínavé do posledních metrů,“ těší se Stewartová. „Je samozřejmě motivace, že se nás sešlo víc. Posouvá nás to dál. Jedna z nás něco zaběhne, ta další chce být lepší. Všechny čtyři se můžeme dostat hodně vysoko.“

Před nedělním pražským maratonem může být v klidu jenom Joglová, která před měsícem v Enschede zaběhla nejlepší český nominační čas 2:28,16. Druhá v pořadí je od minulé neděle všestranná vytrvalkyně Hrochová, která ve štýrském Fürstenfeldu zaběhla čas 2:29:06.

Stewartová a Vrabcová-Nývltová, která při svém posledním maratonu před mateřstvím na ME v Berlíně 2018 vybojovala bronzovou medaili, budou mít šanci v uličkách kolem Staromětského náměstí.

„Tři roky jsem nestála pořádně na startu, nedokážu vám říct, jestli na to mám, nebo nemám,“ přemítá Vrabcová-Nývltová. „Odtrénovala jsem všechno, otázka je, jak se tělo dalo po porodu dohromady. Pokud limit splním, budu ráda, pokud ne, hroutit se nebudu. Moje kariéra by měla vyvrcholit za tři roky v Paříži.“

Jistotu dává oběma běžkyním jen čas, kterým by z nominace odsunuly Hrochovou. Pokud by byly pomalejší, ale dostaly se pod limit, na olympiádu by mohla jen jedna z nich.

„Já bych Evu nepodceňovala, já si myslím, že se v ní skrývá mnohem víc,“ usmívá se Stewartová.

BATTLE OF THE TEAMS

Originální projekt společnosti Run Czech, pořadatele Pražského mezinárodního maratonu. Tentokrát budou v maratonu spolu bojovat čtyři týmy složené z osmi běžců, včetně dvou náhradníků. Běžci získávají pro tým body na základě atletických tabulek, osobní rekord je ohodnocen desetiprocentním bonusem.