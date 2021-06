Odložilův memoriál: Juška létal, Špotáková vládla. Svobodův happy end

Juška se poprvé v sezoně dostal za osm metrů a v mimořádně vyrovnané sérii se mu to dařilo opakovaně. Z pěti platných pokusů byl jen jeden kratší, měřil 797 centimetrů. Nejdelší skok zaznamenal český rekordman v závěrečné sérii.

Na jedenáct centimetrů se přiblížil ostrému olympijskému limitu. „Nepamatuju si, že bych měl někdy tolikrát v závodě přes osm metrů. Jestli se mi podařilo třeba dvakrát v jednom závodě... Takže super,“ radoval se.

Špotáková měla nejlepší druhý pokus. Šedesátimetrovou hranici atakovala ještě dvakrát hody dlouhými 59,85 a 58,81 metru. Druhou Elínu Tzéngkovou z Řecka (57,92) porazila o více než dva metry. Původně avizovaná Taťjana Chaladovičová z Běloruska nakonec v Praze nezávodila.

„Každé vítězství mě velice těší. Už jsem dlouho nevyhrála, takže je velmi příjemné. Považuju to za velký závod, i když se dneska odhlásily silnější soupeřky z různých zdravotních důvodů. To já jsem mohla klidně taky, protože jsem ráno měla zablokovaný krk. Ale přemohla jsem to. Vyhrála jsem, i když ne nejlepším pokusem,“ řekla dvojnásobná olympijská vítězka.

V mužském oštěpu na závěr mítinku obsadil třetí příčku mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý, který si posunul sezonní maximum na 82,63 metru. Zvítězil Bělorus Pavel Mjaleška v osobním rekordu 85,06.

Svobodův happy end na začátek, Holuša třetí

Svůj nejlepší výkon od roku 2017 předvedl Petr Svoboda, který skončil v závodě na 110 metrů překážek třetí výkonem 13,53 sekundy. V závěru soustředění na Kanárských ostrovech ho přitom praštila překážka do achilovky a čtyři týdny netrénoval. „Je to čtrnáct dnů, co jsem zase začal běhat, dneska jsem šel poprvé z bloků. Je to takový malý happyend na začátek,“ usmíval se šestatřicetiletý atlet.

V hlavní memoriálové disciplíně, běhu na 1500 metrů, skončil třetí Jakub Holuša. Sezonní maximum si posunul o zhruba půlsekundu na 3:36,19. V boji o olympijské hry v Tokiu ale bylo důležitější medailové umístění. „Myslím, že tady je za třetí místo 40 bodů, takže je to velká pomoc. Je to určitě důležitý krok k Tokiu, ale bude to ještě velice těžké,“ řekl. Minulý týden v Paříži se mu běželo lépe. „Dneska jsem se trošku víc musel kousnout, ale dobrý,“ dodal.

Mužská reprezentační štafeta na 4x100 metrů se na pět setin přiblížila českému rekordu, i když místo českého spolurekordmana na 100 metrů Jana Veleby finišoval Štěpán Hampl. Kvarteto Zdeněk Stromšík, Jiří Polák, Jan Jirka a Hampl vylepšilo rekord mítinku na 38,67 sekundy, což je druhý nejlepší čas české historie. Dva roky starý český rekord zaběhli sprinteři ve složení Stromšík, Veleba, Jirka, Dominik Záleský. Veleba kvůli zdravotním problémům nenastoupil ani do rozběhu individuální stovky.

Nedařilo se koulaři Tomáši Staňkovi, který vylepšil výkon ze Zlaté tretry jen o deset centimetrů na 20,21 metru a obsadil šestou příčku. Zvítězil Švéd Wictor Petersson (20,58). Až čtvrtým Čechem byl v závodě na 400 m český rekordman Pavel Maslák, který doběhl pátý za 46,91. Nejlepší z kvarteta domácích čtvrtkařů byl Patrik Šorm, jenž se ve finiši dostal v čase 46,69 na druhé místo za vítězného Brita Rabaha Yousifa (46,40).