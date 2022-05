Měla by hrát hudba! Ostravské loučení legendy s „kuřecími“ nožičkami

Atletická hvězda Allyson Felixová, velmi úspěšná atletka z olympijských her i světových šampionátů • Profimedia.cz

Vešla do tiskového sálu v ostravském hotelu Clarion a její kroky k podiu se odrážely v tichu.

„Na pozadí by měla hrát nějaká hudba!“ pročísl ho manažer Zlaté tretry Alfonz Juck, když Allyson Felixovou představoval novinářům spolu s ředitelem mítinku Janem Železným. „Vidíte, kolik zlatých olympijských medailí tihle dva mají? Neuvěřitelné…“

Vedle trojnásobného olympijského šampiona Železného stála Felixová se svými sedmi zářezy. Na vrcholu globálního sportu číslo jedna byla téměř dvě desetiletí. Letos oznámila rozlučkovou tour, do níž zařadila i Zlatou tretru, v úterý na ní poběží dvoustovku.

„Hledala jsem místa, kam ráda jezdím. A chtěla jsem, aby mi závod pomohl do dalšího průběhu sezony,“ vysvětlovala Felixová. „Sport změnil můj život. Měla jsem na něm ráda všechno. Zažila jsem tolik vítězství i porážek… Dostala jsem hodně lekcí a dalo mi to život, který bych neměnila. Vždycky jsou věci, u nichž si přejete, aby dopadly jinak. Ale když se podívám zpátky, ničeho nelituju.“

V mládí kvůli svým hubeným končetinám získala přezdívku Chicken legs – kuřecí nožičky. Allyson Felixová se ale na nich stala královnou atletické olympijské historie.

Před rokem na olympiádě v Tokiu vybojovala bronz na čtvrtce a ve štafetě na 4x400 metrů získala zlato. S jedenácti olympijskými medailemi, sedmi z toho zlatými, se tak v amerických tabulkách trhla od Carla Lewise a v těch ženských od Merlene Otteyové.

„V historii je nejlepší atletka všech dob. Jsme rádi, že je v rámci rozlučkového turné po Evropě v Ostravě,“ pochvaluje si Miroslav Černošek, promotér Zlaté tretry.

Felixová se do Ostravy vrací po osmi letech, v roce 2014 tady vyhrála dvoustovku v čase 22,75 sekundy. Je jen o necelý rok mladší než Usain Bolt a nejlepší roky své kariéry se proto protínaly s mistrovým působením. I v jeho zastiňující záři si ale vybojovala svou slávu.

V roce 2004 vtrhla na globální scénu a v pouhých osmnácti letech získala na dvoustovce stříbrnou medaili v juniorském světovém rekordu 22,18 sekundy. Dvoustovka se pak změnila v její království. Mezi lety 2005 – 2009 třikrát vyhrála mistrovství světa. Do téhle éry patří i bolavá porážka v olympijském finále s Pekingu, kde ji stejně jako v Aténách porazila Jamajčanka Veronica Campbellová-Brownová. Už tehdy byla legendou.

„Miluju dívat se, jak běhá. Je to poezie v pohybu,“ řekla o ní výstižně Cathy Freemanová, olympijská šampionka na čtvrtce ze Sydney.

A právě do světa čtvrtky se Felixová vydala dál. Na světovém šampionátu 2011 v Tegu se pokusila o misi, kterou v atletice proslavil Michael Johnson na olympiádě v Atlantě – náročný double na 200 a 400 metrů. Vytěžila z něho bronz na své tradičnější trati a stříbro na čtvrtce za Amantle Montshoovou, později usvědčenou z dopingu. Bilanci si navíc osladila dvěma zlaty ze štafet.

Své zřejmě životní vítězství vybojovala ve finále OH 2012 v Londýně, kde po dvou stříbrech konečně vyhrála. Ve své čtvrtkařské dráze Felixová pokračovala a v roce 2015 získala zlato. Dodnes je jedinou atletkou, která má světový titul z dvoustovky i čtyřstovky. Na olympiádě pak získala kromě bronzu z Tokia také trochu nešťastné stříbro z Ria. Na šachovnici se tenkrát zdálo, že předběhne Bahamamku Shaunae Millerovou, ta ale v poslední chvíli skočila do cíle, kde byla o sedm setin dřív.

V roce 2018 Felixová předčasně porodila svou dceru Camryn a následně se pustila do boje s firmou Nike kvůli jejímu přístupu k financování sportovkyň po mateřství. Následně od ní odešla a dnes už má svou vlastní značku Saysh. A sportujícím maminkám nabízí třeba zaslání nového páru bot, když se jim kvůli těhotenství zvětší nohy.

„Snažím se co nejvíc využít svých zkušeností. To byl jeden z důvodů, proč jsem svůj byznys rozjela. Snažím se matkám pomáhat, věci jim zjednodušit,“ vysvětluje Felixová.

Zatím má ale před sebou ještě několik měsíců sportovní kariéry. Start v Ostravě využije v přípravě na americkou kvalifikaci, kde by si ráda vybojovala místo v týmu pro červencové mistrovství světa v Eugene.

„Dostat se do týmu na dvoustovku není můj hlavní cíl, ale třeba bude šance běžet štafetu. Celou kariéru jsem si užívala a mám teď už k závodům jiný přístup. Ale jsem pořád závodnice a snažím se být co nejlepší. Po všech těch letech bude šampionát konečně v Eugene. Pro mě to je něco opravdu speciálního,“ zdůrazňuje Felixová.

Allyson Felixová

Narozena: 18. listopadu 1985 (36 let)

Největší úspěchy: sedminásobná olympijská šampionka (200 metrů - 2012, 4x100 metrů – 2012, 2016, 4x400 metrů – 2008, 2012, 2016, 2020), 2. na OH (200 metrů – 2004, 2008, 400 metrů – 2016), 3. na OH (400 metrů – 2020), třináctinásobná mistryně světa (200 metrů – 2005, 2007, 2009), 400 metrů – 2015, 4x100 metrů – 2007, 2011, 2017), 4x400 metrů (2007, 2009, 2011, 2017, 2019), smíšená štafeta na 4x400 metrů – 2019)