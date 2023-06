Norští běžci zářili na Diamantové lize v Oslu. Ingebrigtsen má evropský rekord

Nor Jakob Ingebrigtsen překonal na Diamantové lize v Oslu evropský rekord v běhu na 1500 m (archivní foto) • Profimedia.cz

Norský běžec Karsten Warholm na OH (archivní foto) • Pavel Mazáč / Sport

Nor Jakob Ingebrigtsen překonal na Diamantové lize v Oslu evropský rekord v běhu na 1500 m. Vlastní výkon z OH 2021 vylepšil o 37 setin na 3:27,95 • Reuters

Jakob Ingebrigtsen překonal na Diamantové lize v Oslu evropský rekord v běhu na 1500 metrů. Necelý týden po nejlepším světovém čase na dvě míle vylepšil na tradiční patnáctistovce o 37 setin vlastní výkon z olympijských her v Tokiu. Časem 3:27,95 překonal čtvrtstoletí starý rekord mítinku Hichama El Guerrouje, od jehož světového rekordu ho nyní dělí necelé dvě sekundy. Zazářil také další hvězdný Nor Karsten Warholm, jenž vstoupil do sezony bleskurychlým během na 400 metrů překážek.