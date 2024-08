Sběratelé rekordů proti sobě. Warholm s Duplantisem si to rozdají na stovce

Švédský tyčkař Mondo Duplantis vytvořil na OH v Paříži světový rekord • ČTK / David Goldman

Takováhle show tady dlouho nebyla. Naposledy v roce 1997, kdy se olympijský vítěz na stovce Donovan Bailey utkal s držitelem zlatého double z Atlanty na dvoustovce a čtyřstovce Michaelem Johnsonem. V Torontu se postavili na trať sto padesáti metrů v boji o titul nejrychlejšího muže světa. Bailey tenkrát vyhrál v čase 14,99 a pobral bonus v hodnotě milionu dolarů. Johnson kontroverzně zastavil, oficiálně kvůli zranění.

Tentokrát se den před startem Weltklasse v Curychu potkají na dráze stadionu Letzigrund dva fenoméni svých disciplín, kteří posouvají hranice právě kvůli svým rychlostním předpokladům.

Duplantis překonává světové rekordy od roku 2020, na olympijských hrách v Paříži skočil už svůj devátý a dostal se už na hranici šesti a čtvrt metru. Tak vysoko skáče především proto, že je na rozběhu historicky rychlý, srovnatelný s bývalým rekordmanem Sergejem Bubkou.

„Jeho běžecký fond je úžasný. Oba dva jsou ti nejrychlejší tyčkaři historie. Bubka, když skákal svěťáky, měl naměřených posledních pět metrů rozběhu průměrnou rychlost přes deset metrů za vteřinu. To samé Duplantis. Základ jejich výkonu je v obrovské rozběhové rychlosti,“ upozorňuje tyčkařský expert Patera.

Není to náhoda, protože Duplantis na své rychlosti cíleně pracuje na každém tréninku.

„Většinou trénuju sprinterskou rychlost. Trošku i posiluju, ale dělám jen dynamické věci, které mi pomáhají, abych byl rychlejší,“ vysvětoval v letošním dokumentu. „Jsem docela explozivní. Vím, že čím rychleji poběžím na rozběhu, tím výš můžu skočit.“

Taky Warholm je bleskově rychlý, díky čemuž disciplínu na 400 metrů překážek posunul do jiných dimenzí. Legendární rekord Kevina Younga 46,78 sekundy z OH v Barceloně, který vydržel 29 let, sám překonal už osmkrát. Na olympijských hrách v Tokiu se dostal k neuvěřitelnému času 45,94, což je současný světový rekord.

„Co musí mít navíc, je brutální rychlost,“ řekl o něm český rekordman Jiří Mužík.

Warholm už v roce 2019 na hladké čtvrtce časem 45,05 vyrovnal letitý evropský rekord Němce Thomase Schönlebeho.

Nápad na společný souboj na stovce se zrodil během loňského hecování obou hvězd během sezony.

„Když jsme mu to poprvé navrhnul, říkal: OK, ty si opravdu myslíš, že bys mě porazil?“ smál se Duplantis.

Teď je závod realitou, tipovat vítěze bude velice obtížné. Měřenou stovku oba běželi už dost dávno. Warholm se v roce 2017, když mu bylo jednadvacet, dostal k času 10,49. Duplantis o rok později, ve svých osmnácti, zaznamenal výkon 10,57.

Je jasné, že od těch dob se oba rychlostně posunuli. Podle podmínek se můžou dostat na nízké desetiny k hranici deseti sekund. Ale kdo z nich vyhraje? To je ta otázka.