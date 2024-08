Skvělá Lu je juniorskou mistryní světa! V Limě vyhrála s velkým náskokem

Je zvyklá už závodit s nejlepšími mezi dospělými, ve finále juniorského šampionátu v Limě se ale ukázalo, jak je Lurdes Gloria Manuel výjimečná. Uprostřed cílové rovinky si držela před polem ostatních závodnic ohromující náskok, když ostatní začaly zpomalovat, ještě přidala. Patnáct metrů před cílem mrkla na obrazovku, lehce zvolnila a stejně byla v cíli první s přibližně pětimetrovým náskokem, stříbrnou Kanaďanku Diannu Proctorovou porazila o masivních 69 setin sekundy.

„Upřímně, po tom včerejšku, kdy jsme měly dva běhy, tak jsem cítila, že mám těžší nohy. Jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo. Jsem šťastná,“ radovala se Manuel v mixzoně při rozhovoru pro svazové stránky a vesele otočila do kamery českou vlajku, kterou měla na zádech.

Ve finále se svěřenkyně trenérů Šárky Chládkové a Ratislava Šediny nenechala vybláznit přepáleným tempem Nigerijky Ellu Onojuvwevwové, hlídala si svoje tempo a ve finiši všem soupeřkám utekla.

„Měla jsem v plánu se jí držet, potom mi přišlo, když jsme šly do poslední zatáčky, že zpomalovala. Nenechala jsem se tím rozhodit, snažila jsem se běžet svoje a do konce se to potvrdilo,“ pochvalovala si Manuel.

Právě zakončila sezonu, v níž se během několika měsíců z velkého talentu stala rovnou jednou z tváří české atletiky. Vše začalo už na květnové Zlaté tretře, kde si zaběhla působivý osobní rekord 50,59 sekundy. V červnu na mistrovství Evropy v Římě ho ještě o sedm setin vylepšila a vybojovala senzační čtvrté místo. V červenci v Monaku poprvé běžela na Diamantové lize a v srpnu se na olympiádě v Paříži dostala do semifinále.

V Limě vše okrášlila světovým juniorským zlatem a navázala na předchozí mládežnické medaile – stříbro z dorosteneckého ME 2022 a loňské zlato z juniorského mistrovství Evropy. Završila svou přelomovou sezonu.

„Byla dlouhá, ale jsem ráda, že jsem ji takhle hezky ukončila,“ usmála se. „Strašně se mi líbil začátek sezony, kdy jsem na Zlaté tretře splnila limit na olympiádu. Hrozně jsem si oblíbila mistrovství Evropy v Římě, tam jsem skončila čtvrtá, to nikdo nečekal. Teď se k tomu přidává i tohle…“

Manuel získala pro českou atletiku na juniorském mistrovství světa celkově sedmý titul. Poslední šampionkou byla v roce 2018 tyčkařka Amálie Švábíková, pátá nejlepší olympionička z Her v Paříži.

Manuel vede velmi nadějnou generaci mladých atletů, kteří jsou v Limě ve světové konkurenci vidět. Bronzovou medaili už získala sedmibojařka Adéla Tkáčová. V noci na pátek o další bojovala teprve sedmnáctiletá tyčkařka Nicole Krutilová, někdejší gymnastka, která v atletice rovněž začínala s vícebojem a nové disciplíně se věnuje teprve čtrnáct měsíců. Ve finále skočila 405 centimetrů. Na hranici svého osobního rekordu 415 centimetrů třikrát neuspěla, ačkoli druhý pokus byl hodně nadějný. Právě tady ležela hranice bronzové medaile. Krutilová skončila sedmá.

„Zatím mám negativní myšlenky. Ta medaile byla strašně blízko. Ale furt je to světové finále. Mám pořád dost času,“ hodnotila Krutilová. „Psychika mi ve finále trošku bránila předvést, co umím. Je to strašný tlak. I když nejsem favorit, měla jsem na sobě batoh. Vyzkoušela jsem si časový posun, věřím, že do budoucna se mi to bude hodit. Jsem na sebe pyšná. Za ten rok se toho stalo spoustu a příští rok tam už něco padne.“

Kladivář Jáchym Sádovský skončil pátý výkonem 71,81 metru. Juniorská mistryně Evropy v běhu na 3000 metrů překážek Karolína Jarošová v Limě o téměř sedm sekund vylepšila juniorský národní rekord na 9:52,84 minuty a skončila osmá.

Po první polovině desetiboje má závod skvěle rozjetý Tomas Järvinen, který suverénně vede se ziskem 4358 bodů a na druhého Poláka Huberta Troscianku má náskok 211 bodů. Třetí Švéd Elias Kapell ztrácí dalších víc než sto bodů.

Järvinen, syn sportovní hlasatelky a někdejší výtečné vícebojařky Kateřiny Nekolné, vedl už od začátku závodu. Stovku vyhrál v čase 10,82, do dálky skočil taky nejdál – 766 centimetrů. V kouli přidal solidní výkon 13,54, ve výšce zazářil skokem na 212 centimetrech. Čtvrtku zaběhnul z nevýhodné první dráhy v rychlém čase 48,88 sekundy.

Mistrovství světa juniorů v atletice v Limě:

Junioři - 400 m: 1. Okon (JAR) 45,69,

3000 m: 1. Fjeld Halvorsen (Nor.) 8:20,56,

trojskok: 1. Olivier (N. Zél.) 17,01,

kladivo (6 kg): 1. Kesidis (Kypr) 82,80, ...5. Sádovský 71,81, 12. Danilevič (oba ČR) 66,83,

oštěp: 1. Teršek (Slovin.) 76,81,

desetiboj (po pěti disciplínách): 1. Järvinen (ČR) 4358 (100 m: 10,82 - dálka: 766 - koule: 13,54 - výška: 212 - 400 m: 48,88), 2. Trošcianka (Pol.) 4147, 3. Kapell (Švéd.) 4013.

Juniorky - 400 m: 1. Manuel (ČR) 51,29, 2. Proctorová (Kan.) 51,98, 3. Akinsová (USA) 52,00,

3000 m př.: 1. Almayewová (Et.) 9:12,71, ...8. Jarošová (ČR) 9:52,84,

tyč: 1. Haywoodová (USA) 447, ...7. Krutilová (ČR) 405.

Čeští juniorští mistři světa v atletice

Lurdes Gloria Manuel: 400 metrů (2024)

400 metrů (2024) Amálie Švábíková: tyč (2018)

tyč (2018) Michaela Hrubá: výška (2016)

výška (2016) Jiří Sýkora: desetiboj (2014)

desetiboj (2014) Anežka Drahotová: 10 km chůze (2014)

10 km chůze (2014) Denisa Helceletová: dálka (2004)

dálka (2004) Jarmila Klimešová: oštěp (2000)