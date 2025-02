Snad neudělá díru do zdi! Italský golem pobláznil tělocvičnu v Česku

Leonardo Fabbri je aktuální miláček světové atletiky. Rodák z Florencie a zapálený fanoušek fotbalové Fiorentiny přestal jíst pizzu, omezil těstoviny, zhubnul pětadvacet kilo a v posledních letech poráží nejlepší koulaře světa, včetně rekordmana Ryana Crousera.

Jako eso první kategorie přijel do městysu za Prahou, aby potěšil fanoušky při originálním mítinku Hvězdy v Nehvizdech. Ten se tradičně koná v místní školní tělocvičně a diváci jsou při skoku do výšky nebo kouli natěsnáni hned u sektoru. Stěny haly jsou vyzdobené dětskými obrázky atletických hvězd.

„Publikum bylo opravdu úžasné, musím všem poděkovat. Cítíme se tady důležití, vše se točí kolem koule, což v naší disciplíně není moc obvyklé. Bylo pro mě velmi důležité předvést pro ně co nejlepší výkon,“ líčil Fabbri. „Atmosféra je tady opravdu speciální. Právě jsem zahlédl můj obrázek na stěně. Je fantastický. Umím si představit sám sebe, jak ve škole maluju obrázek šampiona. Rád bych si ho vzal domů, pokud by to bylo možné.“

Fabbri patří k největším jménům současné světové atletiky. Předloni získal stříbro na mistrovství světa v Budapešti. Vloni vyhrál mistrovství Evropy v Římě a dvakrát se těsně přiblížil k hranici třiadvaceti metrů. Výkonem 22,98 z finálového závodu Diamantové ligy v Bruselu se dostal na páté místo historických tabulek. V tom závodě taky porazil amerického fenoména Ryana Crousera.

V Nehvizdech se sešla většina nejlepších koulařů letošní sezony, kromě Fabbriho se český hrdina Tomáš Staněk musel utkat i s dalším Italem Zanem Weirem, úřadujícím evropským šampionem v hale.

Staněk: Vždycky se sem těším

„Je čím dál těžší, abych tady vyhrál, ale ta atmosféra si to žádá. Diváci musí být spokojení, když sem Tomáš (ředitel mítinku Vojtek) zvládne dotáhnout Leonarda Fabbriho, který má dvacet tři osobák. To je kumšt!“ chválil Staněk. „Jsem rád, že ten mítink vůbec je, hlavně díky Heleně Fibingerové, která to dlouhodobě podporuje. Je tu skvělá atmosféra. To je pro každého závodníka sen. Je to jeden z mála mítinků, kdy jsou diváci kolem disciplíny, ať už je to výška nebo koule. Vždycky se sem hrozně těším.“

Staněk skončil výkonem 20,88 metru třetí za oběma Italy, tři centimetry za svým letošním maximem. Fabbri se v prvních dvou pokusech trefil do stejného místa a pak celý večer pracoval, aby výkon 21,31 ještě vylepšil. V posledním pokusu přidal ještě čtrnáct centimetrů a suverénně vyhrál. Jedna z jeho koulí vypadla z výseče a řádně zatřásla ochrannou konstrukcí. Zeď těsně za koncem koulařského sektoru ale vydržela.

„Chtěl jsem hodit opravdu daleko. Vím, že jsme schopen hodit přes 22 metrů, ale musím zůstat v klidu, ono to přijde,“ usmíval se Fabbri, když se doslechl o principálových obavách.

Fanoušci si mohli z několika metrů prohlédnout unikátní Fabbriho techniku. Poté, co shodil, patří se svými 125 kilogramy k lehčím koulařům, v kruhu je ale bleskově rychlý a dynamický. I díky tomu, že se naučil jíst šestkrát denně, pořádně se nacpe jen k obědu. „Není to snadné, snažím se jíst jenom zeleninu. Ale když vidíte výsledky, děláte to radši,“ popisoval Fabbri pro agenturu AP.

Sílu ale potřebuje, takže si pořád často vychutnává Bistecca alla Fiorentina, italský T-bone z mladého býčka. „Byl jsem z formy, neměl jsem energii do tréninku, nebyl jsem dobře nastavený v hlavě. Rozhodl jsem se shodit a teď se cítím skvěle. Mám hodně energie, v kruhu jsem rychlý. Od té doby jsem konsistentní,“ líčil před začátkem halové sezony v rozhovoru pro Evropskou atletiku.

Nový Andrei

Fabbri má rád i fotbal, jako rodák z Florencie samozřejmě fandí Fiorentině. Právě v tomhle klubu našel svého mentálního kouče, který ho přivedl například k pravidelné meditaci. Vášnivý vztah má i s atletikou. Od dětství ležel ve statistikách a v tabulkách si všímal jména Alessandra Andreie, olympijského šampiona z Los Angeles a bývalého světového rekordmana. Jeho výkon 22,91 metru z roku 1987 vydržel jako nejlepší italský výkon všech dob až do loňského jara.

„Jako malý jsem vyhledával rekordy a Alessandro byl všude. S jeho výkonem jsem vyrůstal. Myslel jsem, že je nepřekonatelný. Všichni v Itálii říkali, že Fabbri může být nový Andrei. Měl jsem pocit, že jdu v jeho stopách,“ vypráví evropský šampion.

Andreie o čtyři centimetry překonal v květnu v Savoně. Při finále Diamantové ligy v Bruselu se ještě zlepšil. Během sezony taky dvakrát porazil současného světového rekordmana Crousera. Obrovitému Američanovi Fabbriho progres učaroval a dokonce začal napodobovat jeho styl.

„Líbí se mi, že svojí technikou inspiruju někoho jako je Ryan Crouser,“ usmívá se Fabbri. „Tenhle kluk je jako mašina. V kariéře hodil přes tři sta hodů přes 22 metrů. Není tak snadné ho porazit, ale když se to podaří, víte, že jste dokázal něco neobyčejného.“

Jediná vada na Fabbriho parádní kariéře je olympijský smutek. V roce 2021 v Tokiu se o 11 centimetrů nevešel do finále. Vloni v Paříži skončil ve svém dosud životním roce pátý.

„Paříž byla pro mě velkým zklamáním. Hodně jsem si z toho vzal a v Bruselu všichni viděli, že jsem se poučil,“ řekl Fabbri.

Letos má další šanci dominovat. V březnu hodlá objet oba vrcholy halové sezony – evropský šampionát v Apeldoornu i mistrovství světa v čínském Nanjingu. „Bude to náročná zima, ale snad získám nějakou medaili. Musím být konzistentní, motivovaný. Pořád mám před sebou spoustu práce, abych se zlepšil a vyhrál v Tokiu,“ vyhlašuje Fabbri ultimátní cíl roku. V Toku se v září koná mistrovství světa pod širým nebem.