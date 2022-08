Sato dře, pomáhá i „šaman“. Ve čtvrtek se odtajní, zda bude na soupisce

Dělá možné i nemožné, pokouší se přemoci čas i vážné zranění pravého kotníku. Ze Spojených států ho přispěchal léčit expert přes přírodní medicínu, den má rozepsaný po minutě. Tomáš Satoranský podstupuje vysilující závod o to, aby mohl být součástí slavnosti, kterou si vysnil – domácího EuroBasketu. Bohužel stále není jasné, zda doběhne až do cíle a pomůže týmu na palubovce. O tom, zda je nějaká naděje a bude zapsaný na soupisku, se rozhodne ve čtvrtek.

Jen z domova v pražské Tróji sledoval sobotní zkrat v generálce na evropský šampionát proti Maďarsku (79:82). Prohra v kvalifikaci o MS 2023 přikovala český výběr k poslednímu místu šestičlenné skupiny, z níž jen tři nejlepší projdou na šampionát. Zdá se, že ten už je pro Čechy zapovězený. O to naléhavěji působí sen uspět na nadcházejícím EuroBasketu, který pro výběr Ronena Ginzburga začne v pátek od 17.30 střetem s Polskem. A který zřejmě bude posledním tancem téhle party, jež se dostala po jednačtyřiceti letech na olympiádu a vyválčila šesté místo z MS 2019.

Zatímco jeho spoluhráči už od pondělního večera trénují v O2 areně, on je stále ve stavu zraněných. Přišel je však pozdravit na pondělní týmovou večeři, kde se nad gulášem a tatarákem tužila parta. Měl i malý proslov. Určitě jako vždy optimistický, jelikož takhle Tomáš Satoranský přemýšlí.

I nastavení mysli mu dává naději, že by mohl do šampionátu zasáhnout, byť zranění kotníku je těžké. „To, zda na EuroBasketu nastoupí nebo ne, je stále ve hvězdách. Ale rehabilitace jde určitě správným směrem,“ prohlásil manažer národního týmu Michal Šob.

Když se Satoranský v neděli 21. srpna, dva dny po nešťastném došlápnutí v přípravě s Německem, dozvěděl diagnózu, zalarmoval své okolí. Už v pondělí vystupoval v Praze z letadla Naveen Hettiarachchi, jenž má dvacetiletou praxi u týmů NBA, WNBA i NFL. Kromě fyzioterapie se zabývá i přírodní medicínou, někteří o něm mluví jako o šamanovi. Pomáhal například známým rapperům Drakeovi a Kanyemu Westovi, sedmnáct let pracoval pro Washington Wizards, odkud se se Satoranským zná.

„Zabývá se urychlováním návratu na palubovku a recovery zranění. Tomáš je s ním v denodenním kontaktu, dá se říct, že se nastěhoval k němu domů,“ popsal Šob s tím, že Satoranský povětšinou rehabilituje u sebe doma. „Snaží se eliminovat jakoukoli dopravu z důvodu zatěžování nohy a snažíme se maximum léčebné kůry přesunout k němu domů. Ze srandy jsme si říkali, že jsme mu doma udělali nemocnici Chicago Hope,“ zavtipkoval Šob.

„Kromě toho, že pracují s Naveenem spolu, tak Tomáš dochází na všechny léčebné kůry, které jsou k dispozici. Ať už se bavíme o laserech, magnetech i prvcích typu antigravitační běhátko a spoustě dalších vymožeností. Se specialistou přicházeli s požadavky, které kolikrát ani nebyly dostupné v České republice, ale všichni se snažíme po ose Tomáš, Česká basketbalová federace, náš medical team a agent udělat maximum, abychom měli čisté svědomí, že jsme pro jeho návrat na palubovku udělali vše. Opakuju, jestli to dopadne, je ve hvězdách, zatím to jde ale správným směrem,“ popsal Šob s tím, že o lídra basketbalistů také pečuje řada domácích expertů.

A co znamená správný směr? Fanoušci by se měli připravit na to, že minimálně v úvodních zápasech pražské skupiny Satoranského neuvidí. Do středeční půlnoci musí tým uzavřít dvanáctičlennou soupisku, ve čtvrtek v 16.30 proběhne technický mítink, na kterém své soupisky předloží všechny týmy, jež se účastní pražské skupiny D. Až pak tým veřejně oznámí, jak vše dopadlo.

„Jestli na soupisce Tomáš bude nebo ne, je zatím spekulace. Rozhodneme o tom ve středu odpoledne poté, co se všichni společně s Tomášem sejdeme a realisticky vyhodnotíme situaci. Scénáře jsou tři. Jeden je ME úplně bez Tomáše, druhý jedenáct hráčů plus Tomáš s otazníkem, že by mohl někdy během šampionátu nastoupit. A třetí je dvanáct hráčů i s připraveným Tomášem,“ popsal Šob. Podle zákulisních informací se zatím nejreálněji jeví druhá varianta.

Satoranský, chorobně soutěživý chlap, pro kterého není žádná překážka nepřekonatelná, zůstává optimisticky naladěný. „Signály jsou takové, že Tomáš přijímá jen pozitivní diagnózy a odmítá ty skeptické. Věří, že to zvládne, obětuje tomu veškerý čas a energii. Má program nabitý od rána do večera, je to psychicky i fyzicky náročné,“ líčí Šob. Zatímco některé zraněné hvězdy z ostatních týmů upřednostňují vlastní budoucnost v klubu a nechtějí pro šampionát riskovat, Sato jde až na dřeň. „Tomáš se rozhodl, že tuhle cestu podstoupí a udělá pro start na EuroBasketu maximum. To je priorita a co se bude dít v klubu, je teď věcí druhotnou,“ nastínil Šob.

Tým na svého lídra čeká, byť nejistota není příjemná, jak potvrdil kapitán Vojtěch Hruban. „Musíme to přijmout, tak to chodí. Myslím, že i kdyby Saty nehrál, tak se kolem týmu bude pohybovat a bude chtít být toho součástí. Uvidíme, jestli bude součástí na hřišti nebo mimo, ale každopádně si nemyslím, že by na EuroBasket koukal doma z gauče…“