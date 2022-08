Češi před ME za manekýny: Daleko za komfortní zónou. Krejčí neznal modelku

„Že říkaly, že jsem byl nejhezčí? Jééé, děkuji. To je fajn, ještě že jsem na ten rozhovor přišel,“ smál se kapitán Vojtěch Hruban, který si však o schopnostech modela, ať už vlastních nebo ostatních borců z týmu, příliš nenamlouval.

„Taková módní přehlídka je hodně mimo naši komfortní zónu, ale když se to lidem líbilo, tak proč ne. Je fajn mistrovství i takhle propagovat,“ pravil.

„Myslím, že nikdo z nás se na mole necítí dobře. Jsme radši na hřišti v dresu, aby se na nás lidi dívali spíš tam než tady,“ prohodil Jan Veselý s nadhledem dvaatřicetiletého veterána protřelého při sbírání cen včetně euroligového MVP všemožnými příležitostmi.

To zelenáč týmu Vít Krejčí působil nadšeněji. „Byla to nová zkušenost pro všechny. A myslím, že jsme si to všichni užili,“ vyprávěl a omlouval se, že moderátorku a celebritu první velikosti Kůrkovou, jejíž tatínek hrával basketbal a která pomáhala při české kandidatuře na EuroBasket, neznal.

„Věděl jsem od Satyho, kdo to je, ale do té doby jsem o ní nevěděl. To se omlouvám,“ krčil rameny Krejčí, jenž už od pondělí trénuje v O2 areně s týmem stejně jako po nemoci se vracející Jaromír Bohačík.

Až na Satoranského se marodka začíná vyprazdňovat, což přispívá k lepšící se náladě týmu. Stejně jako společná večeře nad gulášem a tatarákem, kterou absolvovali v pondělí.

„Měli jsme tohle léto spoustu problémů. Teď jsme rádi, že jsme najednou zase komplet a že do toho můžeme jít naplno a s čistou hlavou. Myslím, že do turnaje půjdeme s úplně jiným nastavením. Všichni víme, že teď se bude lámat chleba,“ těšilo kapitána Hrubana.