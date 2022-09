ONLINE: Česko - Srbsko. Satoranský odpočívá! Hvězdný Jokić ukázal kvalitu

Čeští basketbalisté nastoupili do dnešního druhého utkání na mistrovství Evropy v pražské O2 areně proti favorizovanému Srbsku bez rozehrávače Tomáše Satoranského. Lídr národního týmu dva týdny po zranění kotníku na pravé noze působil v pátek v úvodním utkání proti Polsku (84:99). Dnes bude Satoranský odpočívat a šetřit se na další průběh turnaje. Zápas začal v 17:30, sledujte ho ONLINE a během poločasové přestávky zveme ke sledování iSport STUDIA s Josefem Jelínkem a Pavlem Budínským.

PŘEDSTAVENÍ SRBSKA

Obhájce stříbra, obvyklý uchazeč o zlato. Nejen proto, že straší konkurenci Nikolou Jokičem, držitelem ocenění MVP za poslední dvě sezony NBA. Srbové by bez problémů poskládali tři silné týmy, ale to je současně jejich úskalí – na velkých turnajích hrají esa z NBA a Euroligy, kvalifikační okna na šampionáty odbojují zase jiná jména. Chybí tradiční osa mančaftu, i proto velmoc sledovala olympiádu v Tokiu jenom v televizi. A chybí taky Bogdan Bogdanovič s operovaným kolenem nebo Miloš Teodosič, kterému slavný kouč Pešič odmítl garantovat větší status v týmu.

VOJTĚCH HRUBAN: „Největší favorit naší skupiny, plný hvězdných hráčů. Přestože jim jich několik chybí, Pešič je trenér, kterého všichni respektujou a který udělal se srbským nároďákem tolik úspěchů, že to pomalu skoro nikdo ani nespočítá. Zápas, na který se těší podle mě úplně všichni. Protože kdybych měl spočítat, kolik bych potřeboval na Srbsko lístků, nejde to do desítek, ale stovek.“