Pavouk EuroBasketu 2022: Španělé vyřadili Němce, o zlato proti Francouzům

Čeští reprezentanté na ME v basketbalu 2022 skončili v osmifinále. S Řeckem sice sehráli vyrovnaný zápas, ale padli 88:94. Řekové s hvězdou Giannisem Antetokounmpem vypadli ve čtvrtfinále s domácími Němci, které o kolo dál zastavili po velké bitvě Španělé. O zlato si zahrají proti Francouzům, kteří ve druhém semifinále jasně přehráli Polsko. Přinášíme kompletní rozpis zápasů play off.

Pavouk play off EuroBasketu 2022

Semifinále EuroBasketu 2022

Polsko - Francie 54:95

(9:15, 18:34, 36:64)

Nejvíce bodů: Michalak a Slaughter po 9, Ponitka 7 - Yabusele 22, Fournier a Okobo po 10.

Francouzští basketbalisté deklasovali v Berlíně tým Polska 95:54 a zahrají si počtvrté o kontinentální titul. Poláci ve středu vyřadili obhájce titulu Slovince s hvězdou Lukou Dončičem, ale v souboji s Francií tvrdě narazili. Za první poločas dali proti stříbrným olympijským medailistům z Tokia jen 18 bodů, což bylo v semifinále ME nejméně od roku 1946, kdy československá reprezentace ubránila Maďary na 12 bodech.

Německo - Španělsko 91:96

(24:27, 51:46, 71:65)

Nejvíce bodů: Schröder 30, Obst a F. Wagner po 15 - Brown 29, W. Hernangómez 16, J. Hernangómez 13.

Španělé ukončili zlatý sen domácího výběru, který porazili v napínavém zápase 96:91. Němcům nepomohlo ani 30 bodů Dennise Schrödera.

Výsledky čtvrtfinále EuroBasketu 2022

Nejvíce bodů: W. Hernangómez 27, J. Hernangómez 15, Brizuela 14 - Markkanen 28, Jantunen 18, Madsen 13

Španělští basketbalisté se pojedenácté za sebou probojovali do semifinále mistrovství Evropy. V Berlíně zvítězili nad Finskem 100:90 i díky 27 bodům Willyho Hernangómeze. Seveřanům při jejich premiérové účasti ve čtvrtfinále nestačil další výborný výkon Lauriho Markkanena, který zaznamenal 28 bodů a 11 doskoků.

Domácí tým zvítězil 107:96 nad dosud neporaženým Řeckem, které v neděli vyřadilo v osmifinále českou reprezentaci. Němci si k výhře v bouřící Mercedes-Benz Areně pomohli 17 trojkami. Janis Adetokunbo neodvrátil řeckou porážku 31 body, osmi asistencemi a sedmi doskoky. Němci si o medaile na ME zahrají po 17 letech.

Basketbalisté Francie vyhráli na mistrovství Evropy podruhé za sebou v prodloužení, v berlínském čtvrtfinále porazili po nastavené pětiminutovce 93:85 Itálii a postoupili do semifinále.

Polsko - Slovinsko 90:87

Basketbalisté Slovinska evropský titul neobhájí, ve čtvrtfinále šampionátu v Berlíně podlehli překvapivě 87:90 Polsku. Slovinci doplatili na nevydařený první poločas, který prohráli 39:58. V třetí čtvrtině sice tým kolem hvězdy NBA Luky Dončiče soupeře deklasoval 24:6, ale Poláci se o svůj největší úspěch posledních desetiletí připravit nenechali.

Češi padli v osmifinále s Řeckem

Tým kouče Ronena Ginzburga šel do play off ze čtvrté pozice a nepřekvapil vítěze skupiny C Řecko, které je na turnaji dál jako jediné bez porážky.

Padli se ctí! Porážka, co i tak vejde do české historie, shodli se experti po Řecku Video se připravuje ...

Program a výsledky osmifinále ME v basketbalu 2022

Francie - Turecko 87:86 po prodl.

hvězda utkání: Rudy Gobert (Fr.) 20 bodů a 17 doskoků

„Nejhorší porážka v mé šestadvacetileté kariéře,“ prohlásil protřelý turecký kouč Ergin Ataman. Jeho tým vedl 7 vteřin před koncem o dva body a měl míč. Furkan Korkmaz o něj však přišel, lídr Francie Rudy Gobert následně uchvátil útočný doskok a dvě vteřiny před koncem poslal zápas do prodloužení. V něm Francouze zachránil rozehrávač Terry Tarpey, když při poslední akci obral o míč opět Korkmaze.

Slovinsko - Belgie 88:72

hvězda utkání: Luka Dončič (Slov.) 35 bodů

Prvním basketbalistou za 31 let, který na ME dokázal ve třech zápasech za sebou vstřelit 30 a víc bodů, je Luka Dončič. Zázračný Slovinec vedl obhájce titulu k perně vybojovanému triumfu. Ti po třech čtvrtinách vedli jen o tři body, než čtvrtou ovládli 25:12.

Německo - Černá Hora 85:79

hvězda utkání: Dennis Schröder (Něm.) 22 bodů a 8 asistencí

Domácí vedli ve třetí čtvrtině už o 27 bodů, přesto se strachovali o výsledek. Černohorci stáhli 26 vteřin před koncem manko na tři. němci zápas nakonec uhájili i s přispěním sporných výroků rozhodčích, zranil se jim však nejlepší střelec Franz Wagner z Orlanda, jenž si ve třetí čtvrtině podvrknul kotník a do hry se už nevrátil. Jeho start ve čtvrtfinále je nejistý.

Španělsko - Litva 102:94 po prodl.

hvězda utkání: Lorenzo Brown (Šp.) 28 bodů a 8 asistencí

Italský trenér na španělské lavičce Sergio Scariolo dotáhl svůj opomíjený tým, jenž prochází výměnou generací, do čtvrtfinále. Španělé postoupili mezi nejlepší osmičku na jednadvacáté akci za sebou, což je historický rekord. Přitom proti Litvě nebyli favorité. V srpnu však dali občanství americkém rozehrávači Lorenzu Brownovi, jenž dal v prodloužení 12 bodů a posunul svůj tým dál.

Polsko – Ukrajina 94:86

hvězda utkání: Mateusz Ponitka (Pol.) 22 bodů, 9 doskoků, 6 asistencí

Kapitán Ponitka a naturalizovaný Američan A.J. Slaughter se postarali jako tradičně o polovinu bodů Polska. Třetí tým pražské skupiny D, na jehož místě si přáli být Češi, přehrál Ukrajince v zápase, během kterého se celkem dvanáctkrát přelilo vedení z jedné strany na druhou. Polsko zasadilo rozhodující úder v prostřední části poslední čtvrtiny, kdy vyhrálo čtyřminutový úsek 13:2.

Finsko – Chorvatsko 94:86

hvězda utkání: Lauri Markkanen (Fin.) 43 bodů a 9 doskoků

Česku nastřílel ve skupině 34 bodů, ambiciózní Chorvaty v osmifinále vyprovodil 43 body z Berlína. Lauri Markkanen ještě posunul svůj rekord, co se týká nejlepšího střeleckého výkonu Fina v jednom zápase na velkém turnaji. Vlčí smečka, kterou přijelo do Německa podpořit o poznání méně fandů než do Prahy, mohla slavit. Netýmově hrající Chorvati opět selhali a doba temna jejich mužského basketbalu pokračuje.

Itálie – Srbsko 94:86

hvězda utkání: Marco Spissou (It.) 22 bodů, 6 trojek

Když patnáct minut před koncem vyloučili rozhodčí po druhé technické chybě a celkově čtvrté italské kouče Gianmarca Pozzecca, ztráceli modří na favorita čtyři body. Plačící trenér líbal své hráče a zdrcený mířil do šatny. Ještě se v Berlíně na lavičku vrátí. Italové způsobili šok, když vyřadili zatím neporažené Srby, jedna z největších favoritů na zlato Po Pozzeccově odchodu do šatny zavelel k povstání maličký rozehrávač z Benátek Marco Spissou, Italové se dostali až do dvanáctibodového vedení, které již v závěru udrželi. Srby, suverénní vítěze pražské skupiny, nespasilo v prvním těžkém zápase na turnaji ani 32 bodů a 13 doskoků Nikoly Jokiče. Italové naopak triumfálně slavili, když kouč Pozzecco po závěrečném hvizdu v euforii vtrhnul zpátky do haly.