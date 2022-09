Zvedáme se hlavou, hlásí Balvín. Postoupí, kdo to bude chtít víc urvat

Proč to v O2 areně zase nevyšlo?

„Řekl bych, že se zvedáme zápas od zápasu, ale ještě prostě nemáme ideální formu. Ovšem začínáme se zvedat hlavou, což je důležitý. Bohužel, Finové neskutečně pálili za tři, ale tím jsou známí. Nebyli jsme schopní se s tím vypořádat. Nemůžeme teď svěsit hlavy. Naše výkonnostní tendence se zvedá a všichni víme, o co se hraje ve čtvrtek.“

Byl to podobný zápas jako na úvod proti Polsku, jen ještě emotivnější, tvrdší. Pořád jste doháněli manko, a marně.

„Musíme uznat, že mají aktuálně větší kvalitu. Snažili jsme se na ně tlačit. Bohužel jsme měli některé střely, které kdyby padly, mohl zápas vypadat jinak. Se vším respektem k Finům: některé střely, které oni dávají… Jsou to neuvěřitelní střelci. My se snažili bojovat, co to šlo. Celý tým tam nechal duši.“

Lauri Markkanen, talent z NBA, potvrdil očekávání. Nastřílel 34 bodů, přidal 10 doskoků. Střídali jste se na něm v obraně, ale rozhodčí pro vás neměli pochopení. Posuzovali kontakty s ním citlivě, nebo přecitlivěle?

„Jo, s tím bych souhlasil. Myslím, že mají v některých situacích citlivější měřítko. A pak když totéž dělají Fini na druhé straně, tak to vypadá, že to nechtějí písknout. Ale nechci si stěžovat na rozhodčí, to není o tom. My jsme prostě měli některé situace zvládnout líp jako tým. Bohužel musíme uznat, že Markkanen má svojí kvalitu, dokazuje to celý turnaj. A my musíme bojovat dál.“

Cítili jste se vůbec jako doma? Narvaná hala tisícovkami finských příznivců, ani se nedá říct, že by rozhodčí připískávali domácímu týmu.

„Atmosféra byla skvělá, z obou stran. Finové jsou známí skvělými fanoušky a Češi vůbec nebyli pozadu. Bylo to pade na pade.“

Dlouho jste seděl na lavičce. Jako poslední z týmu jste šel na hřiště, když tým v doskocích vysoko ztrácel. S vámi na hřišti se doskoky otočily na českou stranu. Cítil jste se dobře?

„Jo, dobře. Snažím se pomoct týmu, jak to jde. Jestli mám hrát dvě minuty, nebo deset, chci tam nechat všechno. Neno má svoji taktiku. Chápu, že Finové nemají typického pivota, jakým jsem třeba já, proto je těžší mě zapojit do hry. S Nenem jsme se o tom bavili. Čekal jsem, že nebudu tolik hrát.“

Auda a Krejčí po prohře s Finy: Jejich střelba byla úžasná, bylo těžké něco vymyslet Video se připravuje ...

Posledních sedm minut jste museli zvládnout bez vyfaulovaného fantoma Veselého, jak velká rána to byla?

„Honza je hrozně důležitej hráč, tam to jde poznat. Markkanen s ním měl hodně velké problémy. Tam si myslím, že některé situace mohli rozhodčí posoudit líp. Ale my se musíme vypořádat s každou situací na hřišti, která nastane, pokud chceme pomýšlet na vítězství.“

Nastaly momenty, kdy tým podlehl vzteku až moc?

„To se děje v každém utkání. Basket je emotivní sport, emoce k tomu patří. Když cítíte, že se děje něco, co nejde vaším směrem, člověka to naštve. Ale pískání je tady trochu zvláštnější, jiný, než jsme zvyklí z lig.“

Na co jste zvyklý vy?

„Třeba na to, že španělští rozhodčí bývají o dost citlivější, ale tady nechávají o dost tvrdší hru. Spíš je to o tom přizpůsobit se. Emoce někdy bouchnou.“

Čeká vás bitva o všechno s Izraelem. Už jste o ní přemýšleli?

„Nešlo přemýšlet o tom, co bude za dva dny. Musíme jít vyloženě zápas od zápasu. Věděli jsme, že proti Finům hrajeme extrémně důležité utkání, teď musíme přepnout hlavu. Izrael taky hraje o všechno. Bude to zpátky mistrovství světa a kvalifikace o olympiádu, bude to kdo s koho. Vždycky jsme to zvládli. Otázka je, jestli zvládneme i tuhle bitvu.“

Izraelský tým jste na turnaji asi viděl. Jaký na něj máte názor?

„Mají extrémně nadaného chlapce Avdiju. Záleží, jak ho budeme schopní bránit. Proti Polsku trefil jedinou střelu, takže bude hodně namotivovaný. Mají v kádru i některé veterány, zkušené hráče. Teď to není o talentu, ale o tom, kdo to bude chtít víc urvat.“