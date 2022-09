Auda: Podporu rozhodčích necítíme. Pískali každý kontakt, dodal Veselý

Naskočil do nepříznivě se vyvíjející bitvy a dal svému týmu naději na zvrat. Patrik Auda se proti Finsku pod košem tvrdě rval, přispěl třinácti body. „Viděli jsme, že s Finama určitě můžeme hrát. Dali jsme do zápasu vše, ale bohužel hlavně tříbodová střelba soupeře byla úžasná,“ hodnotil třiatřicetiletý pivot krutou porážku 88:98. Pozastavil se také nad některými verdikty rozhodčích.

Co bylo určující pro průběh zápasu?

„Rozhodla střelba z dálky finského týmu. Padalo jim úplně všechno, těžké střely. To udělalo hlavní rozdíl. Finové od začátku hráli s velkou energií a tím si dokázali vytvořit dobré tříbodové střely. Bylo na nich od začátku vidět, že chtějí vyhrát.“

Po vítězství nad Nizozemskem přišla finská kanonáda jako studená sprcha?

„Věděli jsme od začátku, že to nebude jednoduché. Snažili jsme se co nejlíp připravit, i když to po posledním zápase nebylo snadné, ale to je pro všechny stejné. Dali jsme do zápasu vše, ale bohužel hlavně tříbodová střelba Finů byla úžasná.“

Měli jste několik náznaků, kdy jste se soupeři bodově přiblížili. Co chybělo, abyste se dostali přes něj?

„Bylo tam několik momentů nahoru-dolů, ale teď nedokážu říct, proč to nevyšlo. Tým, který dotahuje, musí do zápasu dát víc energie. Kolikrát bývá těžké přehoupnout se na druhou stranu a dotáhnout to do konce. Musíme se z toho co nejvíc ponaučit, abychom poslední zápas mohli vyhrát.“

Ve čtvrté čtvrtině jste pořádně přitvrdili. Pamatujete v poslední době podobný zápas?

„Hráli jsme tak, jak to rozhodčí dovolovali. I když myslím, že těch faulů a kontaktů bylo hodně sporných, ale takový je někdy sport.“

POHLED: Češi to zvládnou. I přes statistiku, v které jsou nejhorší na EuroBasketu Video se připravuje ...

Byli jste připravení, že by mohly na palubovce až tolik vzplát emoce?

„Myslím, že jo. Tohle ke sportu patří, člověk může očekávat jakoukoliv situaci. Zatím mi přijde, že jako domácí tým necítíme žádnou podporu od rozhodčích. Neříkám, že by to tak mělo být, ale některé fauly jdou dost proti nám a pak to tvoří pro nás těžší situaci. Ale určitě by to nemělo být něco, na co se máme vymlouvat.“

Fauly jste hlavně ve čtvrté čtvrtině sbírali velice rychle…

„Těch čtvrtin bylo víc a potom už každý faul končí trestnými hody. To nám taky nepomohlo. Asi bude potřeba podívat se na video, ve kterých momentech tlačit a ve kterých se naopak nesnažit tolik faulovat.“

Jak se vám hrálo v bouřlivé atmosféře? Byla jednou z výhod soupeře?

„Celkově byla úžasná atmosféra. Jak naši, tak finští fanoušci ukázali velkou podporu. Byl to motor pro oba týmy.“

Co se dá očekávat od závěrečného zápasu ve skupině s Izraelem?

„Teď máme den volna a budeme se moct dobře připravit. Je to zápas všechno, nebo nic. Do všeho půjdeme na sto procent. Bude to poslední zápas tady v Praze, takže bychom chtěli skončit pozitivně.“

Veselý: Dotkli jsme se jich a hned to pískali

Po osobní stránce skvělý první poločase, pak hořký konec. Lídr českého týmu Jan Veselý se sedm minut před koncem bitvy proti Finsku vyfauloval. „Vyšlo to takhle, oba týmy byly v bonusu asi za minutu a půl a to se jen tak nevidí. Doufám, že v příštích letech pozvou rozhodčí i z Euroligy,“ řekl český pivot k divoké čtvrté čtvrtině.

„My jsme se jich dotkli a hned to pískali. Rozhodčí pískali každý kontakt. Samozřejmě to fauly byly, ale na druhé straně to bylo to samé. Vojta (Hruban) dostal dvě sekyry, dal z toho koš, ale nepískali to. Myslím, že pak dostal i Boči (Jaromír Bohačík). Saty dostal dvakrát do hlavy a ani se na to nepodívali. Bohužel, co se dá dělat,“ krčil rameny Veselý, který za první poločas zaznamenal 15 bodů.

Příčina prohry 88:98? „Nechali jsme je na začátku rozstřílet, to nás stálo hodně,“ líčila nová posila Barcelony. Na zlepšený výkon v defenzivě v souboji s Nizozemskem český tým nenavázal. „Obrana je samozřejmě klíč, to jsme ukázali proti Nizozemsku. Ale musíme tak hrát i ve čtvrtek,“ vyhlížel Veselý klíčový souboj proti Izraeli. „Odpočineme si, připravíme se na to. Dáme do toho všechno,“ slíbil.