Postupová matematika: Češi o všechno proti Izraeli. Ale nejdřív pomoc Finů

Pokud Finové s Nizozemci prohrají, postupujícího určí minitabulka týmů se dvěma výhrami. V ní má Finsko nyní skóre +8, Česko -10 a Izrael +2. Výhra o 19 či víc bodů proti Izraeli a porážka Finů by tedy mohla ještě Čechy katapultovat na třetí pozici ve skupině. Minimálně by však byla potřeba výhra o 6 bodů, která by zajistila alespoň čtvrté místo.