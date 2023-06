Česko - Izrael 61:52. Basketbalistky na ME jsou v osmifinále! Jdou na Řecko

České basketbalistky porazily na mistrovství Evropy v Tel Avivu domácí Izrael 61:52 a postoupily z druhého místa skupiny B do osmifinále. V pondělí je čeká utkání s Řeckem, které po porážce se Španělskem 60:76 skončilo třetí v „áčku". Vítěz se probojuje do čtvrtfinále v Lublani.

Nejlepší českou střelkyní dnes byla se 16 body Veronika Voráčková, která po zranění kotníku z generálky proti Slovensku zasáhla do šampionátu poprvé. Dvouciferný počet bodů zaznamenaly také kapitánka Renáta Březinová (14) a Eliška Hamzová (10). Izraeli nepomohlo k úspěchu ani 20 bodů Daniel Raberové.

Češky postoupily ze základní skupiny poprvé od roku 2015, kdy skončily jedenácté. Na dalších třech šampionátech pro ně turnaj skončil posledním místem ve skupině.

„Byl to podle mě z obou stran hodně škaredý zápas, nebyl to moc hezký basket. Ale takhle se bohužel hraje o postup. Byl to hodně nepříjemný soupeř se specifickou obranou, hodně jsme se nadřely na každý koš, ale zvládly jsme to a jsme v osmifinále,“ řekla po utkání novinářům Hamzová.

Vstup do utkání českému týnu vyšel a na úvodní jedenáctibodové šňůře se podílely trojkami kapitánka Renáta Březinová a Tereza Vyoralová. Domácí tým se dočkal prvního koše až po šesti minutách a 20 sekundách díky Jarden Garzonové.

„Po dobrém začátku jsme začaly ztrácet balony, špatně bránit, ony se chytly a už to šlo z kopce. Musely jsme bojovat až do konce. Slibný začátek nám bohužel utekl a musely jsme se nimi trápit až do konce,“ podotkla Hamzová.

V 7. minutě se poprvé na turnaji dostala do hry Voráčková, trefila všechny čtyři své první pokusy a podílela se na vedení 19:9. Domácí tým na přelomu první a druhé čtvrtiny sérií 7:0 snížil a třikrát se dostal na rozdíl dvou bodů. Češky sice odskočily na 32:25, ale v poločase to bylo opět jen o dva body.

Domácí bouřlivá atmosféra

V 25. minutě Raberová vyrovnala na 38:38. Trojkou sice odpověděla Březinová, ale po koši Eden Rotbergové a dvou trestných hodech Garzonové poprvé vedl Izrael 42:41. Díky pěti bodům Voráčkové zakončil český tým třetí čtvrtinu se čtyřbodovým náskokem.

Bojující Izraelky, které potřebovaly k postupu výhru minimálně o 12 bodů, v úvodu závěrečné části snížily na 44:46. V závěru ještě zkorigovala Eden Zipelová trojkou na 52:54, ale Hamzová košem s proměněnou šestkou pojistila náskok, přidala další dva trestné hody a skóre uzavřela Andělová.

První dva zápasy odehrál český tým v komorní atmosféře, tentokrát byla podpora 1421 diváků znát. „Musím říct, že to bylo o to složitější, bylo špatně slyšet v obraně. Ani by mi nevadilo, kdyby tu diváci nebyli. Měla jsem pocit, že trochu strhli i rozhodčí. Když tu diváci nebyli, atmosféru jsme si dělaly samy,“ uvedla Hamzová.

V závěru její důležité trestné hody provázel ohlušující pískot. „Atmosféra byla bouřlivá, ale moc jsem ji nevnímala. Možná při prvních šestkách, ale potom už ne,“ dodala Hamzová.

Skupina A (Tel Aviv):

Černá Hora - Lotyšsko 61:58 (24:30), Španělsko - Řecko 76:60 (35:27).

Konečná tabulka:

1. Španělsko 3 2 1 217:184 5 2. Černá Hora 3 2 1 192:205 5 3. Řecko 3 1 2 202:215 4 4. Lotyšsko 3 1 2 190:197 4

Skupina B (Tel Aviv):

Izrael - Česko 52:61 (11:19, 30:32, 42:46)

Sestava a body Česka: Březinová 14, Hamzová 10, Stoupalová 6, Vyoralová 5, Holešínská 3 - Voráčková 16, G. Andělová 5, Šípová 2, Čechová, Sklenářová, Zeithammerová.

Nejvíce bodů Izraele: Raberová 20, Rotbergová, Zipelová obě 8.

Fauly: 16:17. Trestné hody: 13/12 - 16/12. Trojky: 4:5. Doskoky: 36:38.

Belgie - Itálie 72:64 (43:39)

Nejvíce bodů: Vanlooová 23, Meessemanová 20, Linskensová 13 - Andreová 17, Zandalasiniová 11, Keysová 10.

Konečná tabulka:

1. Belgie 3 3 0 264:164 6 2. Česko 3 2 1 163:194 5 3. Itálie 3 1 2 210:201 4 4. Izrael 3 0 3 179:257 3

Skupina C (Lublaň):

Německo - Velká Británie 62:61 (29:38), Slovinsko - Francie 68:73 (39:36).

Konečná tabulka:

1. Francie 3 3 0 194:175 6 2. Německo 3 2 1 178:181 5 3. Velká Británie 3 1 2 194:196 4 4. Slovinsko 3 0 3 201:215 3

Skupina D (Lublaň):

Maďarsko - Srbsko 81:75 (39:44),

20:45 Turecko - Slovensko.