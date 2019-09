Česko - Řecko ONLINE | MS Basketbal 2019 - postoupí Češi do čtvrtfinále? | iSport.cz

Je to tady! Čeští basketbalisté, kteří na mistrovství světa v Číně kosí jednoho favorita za druhým, hrají s Řeckem. V souboji v osmifinálové skupině s dalším silným protivníkem jde o to, zda se mužstvu podaří postoupit do čtvrtfinále. Český výběr si díky předchozím výsledkům může dovolit i prohrát o jedenáct bodů. Utkání sledujte od 10.30 na iSport.cz ONLINE.