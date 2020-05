Štěpánek popsal, jak potkal legendu Jordana. Manželka udělala trapas! | iSport.cz

Díky dokumentu The Last Dance vzpomíná celý svět na fenomenálního basketbalistu Michaela Jordana. Svůj osobní zážitek s šestinásobným šampionem NBA má také bývalý tenista Radek Štěpánek. Díky své profesi potkal řadu celebrit, setkání s Jordanem na něj udělalo ale největší dojem. „Toho si vážím úplně nejvíc,“ připouští Štěpánek.

Jak se vůbec nejlepší basketbalista všech dob a daviscupový vítěz potkali? V roce 2010 v Monte Carlu. Tenista se zrovna dával dohromady po mononukleóze, dřel na fyzičce. „Jednou jsme měli dovolenou i zábavu, takže jsme si s Nicole (manželkou Vaidišovou) šli zatancovat. A druhý den ráno na snídani sedím, koukám a najednou tam přijde nějaký pán. Na sobě mlynářskou čepici, batoh. Nicole říká: Víš, kdo to je? Zezačátku mi to nedošlo. Až za chvíli. Rychle jsem vystřízlivěl,“ popisuje s odstupem.

Hned mu to sepnulo: To chce fotku! Michael Jordan je prostě nejvíc! „Ale Nicole říkala: Sám víš, jaký to je, když někde chceš mít soukromí. Takže mě s ním prostě nevyfotila,“ vzpomíná s úsměvem.

Druhý den při procházce se psem potkal známého, který shodou okolností pracoval u legendárního amerického Dream Teamu jako lékař. S Jordanem se skamarádili. „A říká mi: Přijď večer za námi. Takže já hned z toho zpocený ruce, jak jsem se těšil…“

Večer opravdu k setkání došlo. Když si Štěpánek v restauraci odběhl na toaletu, cestou zpátky si všiml, jak doktor s basketbalovou ikonou sedí v jednom z boxů. Ochranka ho nechtěla pustit, ale sám Jordan na něj křiknul: „Pojď!“

Životní setkání mohlo začít. „Suprově jsme si popovídali, vyptával se na Nicole, jestli ještě hraje. To bylo v době, kdy zrovna skončila. A on hned říká: Jo, to znám, neboj. Ona se za chvílí vrátí. Já jsem taky skončil, udělal jsem si eskapádu s baseballem. Ale když jsem se potom vrátil k basketu, miloval jsem každý trénink, každou minutu,“ popisuje Štěpánek.

Šestinásobného vítěze NBA se zeptal i na to, jak je možné, že má tak úžasný výskok. Když soupeř dopadne na zem, on je ještě dávno ve vzduchu. „Odpověděl mi: Kdybys mě zabil, tak ti to neřeknu. I was gifted. Byl jsem obdarovaný. A čím vypjatější byla chvíle, tím jsem viděl větší koš.“

Pro českého tenistu to byl zážitek, na který nikdy nezapomene. I kvůli hlášce jeho manželky Nicole Vaidišové. „Ona mu totiž říkala, že se omlouvá, že basket moc nesleduje. A zeptala se, jestli tedy hraje za Chicago Bears. Což je americký fotbal! Všichni se začali řehtat, Jordanova přítelkyně říkala, že tohle ještě nezažila,“ směje se Štěpánek.

„Nicole pak ještě dodala: Já si vás pamatuju, vy jste hrál v tom filmu Space Jam, který se hrozně líbí mému bráchovi! Tím to rozčísla definitivně…“