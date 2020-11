Krejčí řekl, jak prožíval draft na dálku. Kde má slabiny a co řešil s GM?

Už měl čas to vstřebat. Vše si uvědomit. A oslavit to. „Na tomhle snu jsem pracoval už od dětství a rozhodně v tom budu dál pokračovat. Je to má hlavní motivace,“ prohlásil Vít Krejčí, který byl ve čtvrtek draftován coby pátý Čech v historii do NBA . Jak byl během slavnostního večera nervózní? Co mu již v Oklahomě slíbili? A co dalšího podstoupí, aby uzdravil zraněné koleno? O tom všem promluvil v pátek dopoledne s novináři.

Jak to bylo zvláštní být draftován takhle virtuálně?

„Naštěstí jsme se sešli s rodinou přes Zoom, takže jsme to mohli prožívat alespoň takhle. Byl to krásný večer s rodiči, agentem Phillipem Parunem a jsem rád, že jsme v tom byli takhle společně. V okamžiku, kdy mě draftovali, jsme se všichni radovali a byl to skvělý moment.“

Nemrzelo vás nicméně, že vám byl odepřen takový ten potlesk plného sálu?

„Je pravda, že když jsem viděl na videu, jak to funguje, přál jsem si tam být, nicméně jsem měl v sobě v průběhu draftu tolik emocí, že jsem na to ani nemyslel. Pro mě bylo důležité slyšet mé jméno a v tu chvíli pro mě nemohlo být nic víc. Nepotřebuju ani, aby mi tleskal plný sál. Stačila mi rodina a to bylo nejkrásnější.“

Splněný sen! Podívejte se, jak reagoval Krejčí či dojatí rodiče na draft NBA

Neměl jste pochybnosti, že vám zranění kolene ovlivní vaši šanci na draftu?

„Zranění tomu nepomohlo, každopádně věřím, že se dá ten křižák vyléčit – není to zranění, na němž by se měla ukončit kariéra. Navíc rekonvalescence pokračuje dobře. První měsíc je v tomhle dost důležitý a my ho zvládli skvěle. Věřil jsem, že i přes to zranění se ukáže nějaký tým, který ve mě bude mít důvěru.“

Když si vás pak vybral Washington, bral jste to jako hotovou věc?

„Nebylo to sice jisté, ale byl jsem skoro přesvědčený, že i kdyby si mě Washington vybral, tak dojde k trejdu do Oklahomy. Tušil jsem to už před tím pickem. Oklahoma byl tým, s nímž jsem byl nejvíce v kontaktu a tušil jsem, že jestli si mě někdo vybere, pak oni. V draftu se pak sice stalo hodně věcí a dost se toho měnilo, ale pořád jsem věřil, že to tak dopadne.“

V čem vidíte svou silnou stránku, kterou jste oslovil týmy NBA?

„Zřejmě ve mně viděli nějaký talent do budoucnosti. Mluvil jsem s GM Oklahomy Samem Prestim a oni koukají, co se děje všude kolem, takže když přijede skaut do Zaragozy, tak kouká, co děláte na lavičce, jak u toho basketu vypadáte a nejen jaké máte statistiky. Něco je na mě asi zaujalo a jsem rád, že mi věřili. Jsem připraven jim pomoci.“

Je něco, v čem jste poslední dobou udělal velký posun?

„Jestli jsem měl v posledních letech v něčem problém, tak to bylo sebevědomí. V tomhle jsme ale udělali za dva roky velmi dobrou práci. Získal jsem sebedůvěru, že dokážu hrát proti všem a už si mnohem víc věřím. Bude však důležité, jak se teď po tom zraněném koleni dostanu do formy.“

Co na sobě pak musíte i zlepšit?

„Spoustu věcí. Myslím si, že jsem hráč, který umí spoustu dovedností jako bránit, najet na koš... Nicméně v NBA je nejdůležitější střelba, a pokud nedokážete vystřelit, tak je strašně těžké si tam zahrát. To bude jedna z věcí, na kterou se, hned jak budu moci chodit do haly, určitě zaměřím.“

Podívejte se, jak slavil Krejčí draft s parťáky v Zaragoze

Proběhl pak s Oklahomou nějaký kontakt po draftu?

„Jo, včera (ve čtvrtek) jsem si povídal právě s GM Samem Prestim, ale jen krátce. Pogratuloval mi, zeptal se, jak se mám, říkal, že budeme dál ve spojení a ať si užiju tenhle moment.“

Už jste svůj draft probíral i s Tomášem Satoranským?

„Ano. Také Tomáš mi gratuloval, ale říkal, že toho teď budu mít hodně, takže jsme se domluvili, že až se to uklidní, zavoláme si a probereme to. Saty už mi dával kolem draftu a basketu celkově hodně rad. Je to člověk, který si prošel podobnou cestou jako já – taky ze Španělska a jsem rád, že mi mohl někdo poradit, jak to vše vypadá.“

Jaké pak máte plány, co se týče cesty NBA? Je i v tomhle inspirace Tomášem Satoranským, který po draftu ještě zůstal zůstat pár let v Evropě? Nebo chcete do NBA co nejdřív?

„Tohle jsme ještě neprobírali. První je hlavně vyléčit mé zraněné koleno a to další je pak na klubu. Nicméně dali sami najevo, že se chtějí postarat o tu rehabilitaci, tak uvidíme.“

Jste připraven se stát ve své hře i více sobečtější, což se v NBA požaduje?

„Ano, je pravda, že v Americe se hraje jiný basket. I proto je fajn, kdybych tam jel rehabilitovat a neskočil bych nejen přímo do toho basketu, ale měl bych čas rehabilitovat a rozkoukat se, co a jak funguje. To by mohla být další výhra do budoucna.“

V jakém stavu tedy je vaše zraněné koleno?

„Teď se soustředíme na to, abych s ním mohl lépe hýbat a nabral zpátky svalovou hmotu. To je náš hlavní cíl. Ještě je tam otok, který tomu brání, ale jdeme správným směrem. Příští týden to bude šestý týden a od toho bych už měl chodit bez berlí, což bude velký posun. Vyvíjí se to zatím dobře, ale zároveň není kam spěchat.“