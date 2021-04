Za ránu pěstí pokuta i maximální stopka. Jak dlouho bude Dunans mimo hru?

Maximální možný trest na 4 zápasy a souhrnná pokuta ve výši 9500 korun. Tak disciplinární komise ocenila zkrat pardubického basketbalisty Thomase Dunanse, jenž ve čtvrtfinálové sérii play off udeřil v přerušené hře pěstí do tváře kolínského Davida Pekárka. Pardubice ztrácejí v sérii hrané na tři vítězství 0:2, je tak pravděpodobné, že sezona pro jejich americkou oporu skončila.

Takové chování pod koše nepatří a bude tvrdě trestáno. Jasný vzkaz vyslala disciplinární komise Asociace ligových klubů (ALK), když trestala prohřešek Thomase Dunanse.

Ten se udál v koncovce druhé čtvrtiny pondělního utkání. Kolínský David Pekárek postavil v útoku tvrdou clonu na Američana, který se po ní skácel k zemi a otřesený se těžko zvedal. Uběhlo dalších deset vteřin útoku, než došlo k přerušení hry. Dunans přišel k Pekárkovi, jenž byl do té doby s 23 body nejlepším střelcem utkání a bez sebemenšího varování ho udeřil pěstí do obličeje. Ze zápasu byl Dunans obratem vyloučen.

Podle sazby disciplinárního řádu ALK je možné za tento prohřešek udělit trest právě až na 4 zápasy, takže trest pro Dunanse je v maximální možné výši. S trestem je spojen i finanční postih ve výši 7 500 Kč a náhradou nákladů 2 000 Kč.

„Nechci říct, že měl být trest exemplární, ale je na horní hranici možného trestu, který mohl být udělen. Je to i zpráva dovnitř basketbalového hnutí, že tohle do basketbalu nepatří a všichni včetně disciplinární komise si to uvědomují,“ komentoval verdikt pro Sport tiskový mluvčí basketbalové federace Martin Peterka, podle kterého bylo rozhodnutí jednomyslné. „Disciplinární řád ALK hovoří jasně o trestu za úder do obličeje. Skutek ho naplnil beze zbytku, nebylo moc o čem diskutovat.“

Pardubice již daly dopředu vědět, že se odvolávat nebudou. Naopak samy ještě interně Dunanse potrestají. I o tom mluvil v prohlášení jejich sportovní ředitel Radek Nečas. „Thomasova reakce byla naprosto nepřijatelná a zcela v rozporu se všemi zásadami fair play, které klub vyznává, a jichž se chce za všech okolností držet. Za celý incident se omlouváme hráči Davidovi Pekárkovi, celému kolínskému klubu i všem basketbalovým příznivcům. Klub bude nastalou situaci interně řešit dle našeho disciplinárního řádu, nad rámec rozhodnutí disciplinární komise, jejíž verdikt bude klubem i hráčem plně akceptován.”

V utkání byl vyloučen i kolínský rozehrávač Adam Číž, který během Dunansova incidentu vstoupil z lavičky do hřiště, za což podle řádů následuje automaticky diskvalifikační chyba. Číž může do dalšího utkání čtvrtfinále nastoupit, nevyhne se však finanční pokutě ve výši 3 000 Kč a náhradě nákladů ve výši 2 000 Kč.

Série hraná na tři vítězství, v níž vede Kolín 2:0, pokračuje ve čtvrtek v Pardubicích.