Top výkon Veselého, Barca je po výhře blízko Final Four

Jeden z nejlepších výkonů kariéry Jana Veselého v Eurolize pomohl Barceloně k vítězství ve druhém čtvrtfinále play off. Katalánský tým porazil vzdorující Žalgiris Kaunas 89:81 a ve středu v litevské basketbalové baště může doručit očekávaný postup do Final Four. Český pivot zářil nejvíc v celé sezoně a dal 26 bodů, rozehrávač Tomáš Satoranský zaznamenal šestibodový zápis.