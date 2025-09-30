Zabržděná Barcelona padla s movitým nováčkem Euroligy. Satoranský letěl střemhlav pro míč
Euroliga je zpět. Barcelona i s českou dvojicí Tomáš Satoranský a Jan Veselý zavítala do netradiční destinace. Na bulharské půdě v Sofii totiž kvůli neklidu v Izraeli hraje azylové zápasy na evropské scéně nováček soutěže Hapoel Tel Aviv. Jeho výkon však trpaslíka mezi obry nepřipomínal. Barca svým výkonem nevystoupila z letargie minulé sezony a padla 87:103.
První půle musela bavit. Oba celky hrály ofenzivní basketbal a padalo hodně bodů. Hapoel se na první dobrou mohl jevit jako schůdný soupeř. Nováček Euroligy? A ještě k tomu v azylu? Jenže soupiska podle toho nevypadá. Hapoel se dostal mezi nejlepší kluby starého kontinentu jako vítěz EuroCupu pod zkušeným řeckým koučem Dimitriosem Itoudisem, který už Euroligu dvakrát vyhrál s CSKA Moskva. Před sezonou mu jeho zaměstnavatel přivedl skoro každého, na koho si ukázal. Třeba hvězdný Srb Vasilije Micič se měl stát dokonce nejlépe placeným hráčem Euroligy. Zasypán zlatem byl i Američan Elijah Bryant, kterého Izraelci přebrali tureckému Anadolu Efes.
Barca kromě posil jako Tornike Šengelja a Will Clyburn vyrukovala na soupeře s kritizovaným koučem minulé sezony Joanem Peňarroyou i s uzdravenou českou dvojicí. Satoranský hrál v základu. Veselý se dostal více do hry až v průběhu utkání a nepomohlo jeho 13 bodů ani Satoranského obětavost v závěru klání, kdy se vrhnul po míči střemhlav k lavičce svého týmu, že padl až za židličky. Český rozehrávač zaznamenal po pěti bodech i doskocích a čtyři asistence.
Hapoel byl skoro celý zápas o kousek napřed. Tolik se nenadřel na snadné koše a rozhodně lépe přecházel ve hře jeden na jednoho než Barca, která nestíhala. Soupeř měl skvělý pohyb míče. Španělský celek navíc třikrát fauloval při střelbě za tři body, což se vidí málokdy v jednom utkání. Na začátku čtvrté desetiminutovky se duel zlomil a Micič a spol. už si premiérové vítězství v Eurolize vzít nenechali, přestože nejlepším střelcem utkání byl barcelonský Clyburn s 23 body.
Barcelona tak nevystoupila ze svého stínu z minulé sezony. Jako by se mnohé pořádky nezměnily. Problémy ve hře jeden na jednoho, na obranné polovině i zmatky v útočných akcích vypadaly podobně jako v minulé sezoně. Šance na reparát přijde už v pátek proti Panathinaikosu.
Evropská liga basketbalistů - 1. kolo:
Dubaj BC - Partizan Bělehrad 89:76
Hapoel Tel Aviv - FC Barcelona 103:87 (za hosty Veselý 13 bodů, 1 doskok, 2 asistence a Satoranský 5 bodů, 5 doskoků, 4 asistence).