USK obhajuje euroligový titul. Nový kouč a omlazený tým, kapitánka bude maminkou
Minulá sezona byla výjimečná. Basketbalistky ZVVZ USK Praha totiž opanovaly podruhé v historii Euroligu. S omlazeným týmem už v novém ročníku Pražanky dobyly evropský Superpohár. Je u toho také nový hlavní kouč. Martin Bašta se posunul z pozice asistenta Natálie Hejkové. Slovenská odbornice ale v klubu zůstala v jiné pozici.
Těch změn bylo poměrně dost. Z úspěšného celku, který dobyl euroligový grál, jsou pryč Teja Oblaková, Ezi Magbegorová či Gabriela Andělová. Chybět bude i kapitánka Tereza Vyoralová. „My jsme s Terkou sice prodloužili smlouvu, ale bohužel pro nás a bohudík pro ni se brzy stane maminkou. Odvedla pro klub velmi cenné služby,“ řekl trenér Bašta.
„Všechny odchody se nám povedlo plnohodnotně nahradit. Jsem rád, že jsme přivedli mladší hráčky. Mezi ně patří i Češky Emma Čechová nebo Petra Malíková. Co se týče cizinek, přišla velká kvalita v podobě francouzských reprezentantek Janelle Salaünové a Pauline Astierové. Pak také Američanka Makayla Timpsonová na pozici pivota do doby, než se v lednu vrátí z dovolené Brionna Jonesová,“ doplnil Bašta.
Timpsonová sice za USK v nové sezoně ještě nenastoupila, ale bude k dispozici už ve středu v Bourges. Přiletí ze zámoří rovnou do Francie, kde se na letišti k Pražankám připojí.
Jonesová dorazí až začátkem roku 2026, protože poslední sezony pro ni byly vyčerpávající a bez odpočinku. Dohodla se tedy v Praze, že se připojí až v jejím průběhu. Nadále platí, že ve stavu zraněných je potom španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová. Její místo by na začátku sezony měla zalepit Kaitlyn Chenová. Poslední ze zahraničních posil je pak Kanaďanka Bridget Carletonová, která se však k týmu připojí později na přelomu listopadu a prosince.
Euroligové šampionky vstoupily dle očekávání vítězně do české ligy výhrami nad Hradcem Králové a Trutnovem. Získaly ale také evropský Superpohár, když první říjnový den ve Francii přehrály celek Villeneuve 86:77. Bašta tak vlétl do pozice hlavního trenéra rovnou ziskem trofeje.
Česká liga jako nutnost
Pro USK i s omlazeným týmem jsou cíle jasné. Česká liga se nejeví jako priorita ale nutnost. Výzvou bude obhajoba euroligového titulu. Základní úkol si USK vytyčil v podobě účasti ve Final Six, které se bude konat znovu ve španělské Zaragoze.
V základní skupině A se USK popasuje s francouzským Bourges, španělskou Gironou a polskou Gdyní. Do další fáze postupují tři celky, takže pro české mistryně by se mělo jednat o formalitu.
„Ani s jedním soupeřem jsme se v minulé sezoně nepotkali. Polský mistr a pak celky z Francie a Španělska, kde je prostředí vždy bouřlivé. Chceme vyhrát co nejvíc zápasů v té první skupině, abychom neztratili potom směrem k té skupině navazující, která bude přece jen složitější,“ má jasno Bašta.
Jeho novými asistenty se stali Aleš Jiráň a Irena Vrančičová. Veleúspěšná trenérka Natália Hejková už dopředu avizovala, že na konci minulé sezony v roli hlavní trenérky končí. V USK ale zůstává. Stala se poradkyní týmu.
Už ve středu se hráčky USK popasují v úvodním duelu Euroligy na francouzské palubovce s Bourges. Pro jednu novicku to bude speciální zápas. Pauline Astierová vlétla do nového angažmá skvělými výkony. Táhla Pražanky v evropském Superpoháru a nyní ji čeká doslova duel doma. Dosud celou kariéru třiadvacetiletá Francouzka strávila v Bourges. Teď se poprvé postaví proti nim.
„Bylo to velké rozhodnutí odejít z Francie, ale v Praze je to moc fajn. Pro USK jsem se rozhodla, protože se mi líbí herní styl týmu. Navíc jsme tu tři Francouzky, Emma Čechová taky mluví francouzsky. V Bourges se přijde podívat moje rodina. Bude to velmi emotivní, ale jen na začátku, pak už chci pochopitelně s USK vyhrát,“ líčila Astierová.
Kompletné soupiska ZVVZ USK Praha pro sezonu 2025/26:
- 1. Mariana Přibylová (20 let)
- 2. Karolína Petlanová (20 let)
- 5. Maite Cazorlaová (28 let, Španělsko)
- 6. Bridget Carletonová (28 let, Kanada)
- 7. Petra Malíková (23 let)
- 8. Eliška Javanská (19 let)
- 11. Valérie Ayayiová (31 let, Francie)
- 12. Kaitlyn Chenová (23 let, USA)
- 13. Janelle Salaünová (24 let, Francie)
- 14. Emese Hofová (29 let, Nizozemsko)
- 15. Viktore Štaflová (20 let)
- 18. Pauline Astierová (23 let, Francie)
- 20. Natálie Koucká (22 let)
- 21. Makayla Timpsonová (23 let, USA)
- 22. Emma Čechová (21 let)
- 42. Brionna Jonesová (29 let, USA)