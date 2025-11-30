Předplatné

ONLINE: Sparta - Pardubice 0:2. Pražané se trápí, Priske po druhém gólu dvakrát střídal

Brian Priske během zápasu proti Pardubicím
Brian Priske během zápasu proti PardubicímZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Daniel Smékal slaví branku do sítě Sparty
Sparťanský záložník Santiago Eneme se ze střídačky dostal do hry proti Pardubicím už v prvním poločase
Daniel Smékal překonává Petera Vindahla a zvyšuje na 0:2
Brian Priske během zápasu proti Pardubicím
Daniel Smékal překonává Petera Vindahla a zvyšuje na 0:2
Brian Priske během zápasu proti Pardubicím
Fotbalisté Pardubic slaví druhý gól do sítě Sparty
28
Poslední listopadový zápas na Letné bude v oslavném duchu. Fotbalisté Sparty si v duelu 17. kola Chance Ligy proti Pardubicím připomínají výročí 132 let od založení klubu. Vedle nabité doprovodné show chtějí Pražané svým fanouškům dopřát i další ligové vítězství. Naváže tým kouče Briana Priskeho na čtvrteční výhru ve Varšavě? Dánský trenér od první minuty posílá do hry útočníka Jana Kuchtu nebo Angela Preciada. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.30 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav17341023:3913
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

