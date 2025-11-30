ONLINE: Sparta - Pardubice 0:2. Pražané se trápí, Priske po druhém gólu dvakrát střídal
Poslední listopadový zápas na Letné bude v oslavném duchu. Fotbalisté Sparty si v duelu 17. kola Chance Ligy proti Pardubicím připomínají výročí 132 let od založení klubu. Vedle nabité doprovodné show chtějí Pražané svým fanouškům dopřát i další ligové vítězství. Naváže tým kouče Briana Priskeho na čtvrteční výhru ve Varšavě? Dánský trenér od první minuty posílá do hry útočníka Jana Kuchtu nebo Angela Preciada. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.30 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu