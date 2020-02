Fury vs. Wilder. Válka světů 2. Sežeru ho zaživa. Dej se na komika! | iSport.cz

Slušnost stranou. Na tiskové konferenci před odvetným duelem Američana Deontaye Wildera s britským boxerem Tysonem Furym, který se odehraje v noci v Las Vegas, to pořádně vřelo. Rivalové se ještě před usazením pustili do krátké strkanice, nic si pak nedarovali ani ve slovní přestřelce. „Pokud mě neukončí, sežeru ho zaživa,“ prohlašoval sebevědomě Fury. „Až tě knokautuju, dej se na dráhu komika, tam máš budoucnost,“ kontroval pobaveně Wilder. Zápas velikánů vysílá Nova Sport 1 v noci ze soboty na neděli od 3.00.

Nejočekávanější boxerská odveta je tady. A určitě se neponese v přátelském duchu, to ukázala předzápasová tisková konference. Ačkoliv se americký bombardér Deontay Wilder téměř neustále smál, šlo spíše o ironický smích nad tím, co mu vzkazoval Tyson Fury. Tihle dva se zkrátka nemohou vystát.

„Vím, že pouštět se s ním do přestřelky je odvážný krok, ale tenhle zápas, to je oheň proti ohni. Když jsem na něj zatlačil v prvním duelu, nedokázal se s tím popasovat,“ vracel se do minulosti Brit, který věří, že měl v úvodním střetu na body vyhrát, souboj ale skončil remízou.

„Nevěřím ničemu, co Fury říká. Myslím, že mě chce jen naštvat, dostat se mi do hlavy. Stejně jako předtím, snažil se tím ovlivnit rozhodčí a ukrást nějaká kola. Naštěstí jsme měli zkušené bodové,“ nesouhlasil Wilder.

O úvodním měření sil se namluvilo už mnoho. Jedna strana věří, že Fury byl bodovými okraden a měl se stát novým šampionem, ta druhá zase, že vytáhlý Brit nestihl v posledním kole dostatečně rychle vstát z podlahy a zvítězit tak měl Američan. I proto vyvolalo diskuzi, když se oznámilo, že ringový rozhodčí i všichni bodoví budou také ze Spojených států. Vyzyvatel si z toho ale hlavu nedělá.

„Kenny Bayless je špičkový rozhodčí. Už můj zápas řídil a odvedl dobrou práci. Nejsem vůči rozhodčím nijak zaujatý. Ať tam bude sedět kdokoliv, určitě odvede dobrou práci,“ komentoval výběr soudců Fury.

Ani jedna strana však nevěří, že bodové karty budou potřeba. „Připravuju se na všechno, ale myslím, že když začne tlačit, rychle se vrátí k tomu, co umí. Může jít dopředu, ale až pocítí mou sílu, stáhne se zpátky,“ prohlašoval sebevědomě rodák z Alabamy, držitel jedenačtyřiceti knokautů.

Rodák z Manchesteru totiž nedávno šokoval prohlášením, že se nechystá předvést taktickou bitvu, v které by měl mít navrch. Chce Wildera knokautovat.

„Není žádným tajemstvím, že si půjdu pro knokaut,“ potvrdil Fury na tiskové konferenci. „Jestli jsem tak hloupý, abych se nechal trefit jeho pravačkou, zasloužím si prohrát. Naposledy mě poslal k zemi, ale ukázal jsem bojovnost. Pokud mě neukončí, sežeru ho zaživa,“ predikoval.

Nakolik jde pouze o taktickou hru a nakolik myslí Brit slova o knokautu vážně, se ukáže až v noci, americký bombarďák však svému rivalovi nevěří. „Až tě knokautuju, dej se na dráhu komika, tam máš budoucnost,“ odpovídal Wilder na soupeřova slova o ukončení.

Bronzový medailista z olympijských her v roce 2008 v Pekingu totiž věří v pomoc z nebes. Bronze Bomber, jak si Wider nechává právě kvůli úspěchu z Her říkat, má podle svých slov na své straně Boha. „Tu sílu, kterou disponuju, mi nadělil Bůh. Nemusím pro to nic dělat, ani posilovat, Bůh mě postavil do téhle pozice,“ prohlašoval šampion organizace WBC.

A proč je Všemohoucí právě na straně neporaženého Američana? Možná proto, že se dal na boxerskou dráhu kvůli dceři Naieye. Byl studentem akademie, když se dozvěděl, že bude otcem. Šťastnou zprávu však brzy doplnila nešťastná. Lékaři zjistili, že se holčička narodí s rozštěpem páteře a navrhli rodičům potrat. To ale Wilder odmítl. Aby nemocné dceři zařídil tu nejlepší zdravotní péči, rozhodl se jít vydělávat boxem. A byla to trefa.

To jeho protivník ze starého kontinentu dlouhou dobu psal spíše příběh záporáka. Vždy byl bitkař, navíc se během své kariéry nevyhnul alkoholu, drogám ani dopingu. Poslední roky však žije jako správňák, podporuje charitu a často mluví jako filosof. Ohledně svých soupeřů si však napravený hříšník dál nebere servítky a maximálně si věří. Na tiskové konferenci položil všem zúčastněným otázku: „Existuje něco, co Gypsy King nedokáže?“ Uvidí se. V úvodním souboji jej od vítězství dělil kousek, v sobotu v noci dostane druhou šanci.

Pokud se mu povede uštědřit Američanovi s ukrutnou silou první profesionální porážku, Velká Británie ovládne boxerskou těžkou váhu. Pásy zbývajících renomovaných organizací totiž drží Anthony Joshua, ten poslední, který bude v noci ve hře, nosí přes rameno právě Wilder.