Joshua si jde vyboxovat Furyho. Konec rychlostí světla, popichoval soupeř

Miláček Království se vrací po roce do boje. Anthony Joshua, majitel titulů těžké váhy organizací WBA, WBO a IBF se už dnes večer postaví v ringu proti obávanému Bulharovi Kubratu Pulevovi. Ten doposud stejně jako šampion zažil prohru jenom jednou, a to s Vladimirem Kličkem. O jeho kvalitách tak nelze pochybovat. Přesto je favoritem Joshua. „Chci dělat reklamu boxu. Jsem hladový, připravený,“ prohlašuje Brit. „Konec přijde znenadání rychlostí světla,“ kontruje vyzyvatel.

Od té doby, co vyhrál v roce 2012 zlatou olympijskou medaili, stává se Anthony Joshua víc a víc vlajkovou lodí britského sportu. Jako stoupající hvězdu jej zatím dokázal přibrzdit pouze tělnatý Američan s mexickými kořeny Andy Ruiz Jr., když jej v červnu 2019 porazil technickým knockoutem. A na chvíli mu tak vytrhl z rukou cenné opasky šampiona WBA, WBO, IBF i IBO. Už v prosinci téhož roku si je vzal ale v rámci odvety populární Brit zpět.

Od té doby myslí na jediné - sjednocení všech důležitých titulů, tedy získání posledního z hlavních: WBC. Ten v současnosti drží krajan Tyson Fury. Než k válce titánů dojde, musí Joshua nejprve projít dnešní povinnou obhajobou.

Soupeřem mu bude bulharský ranař Kubrat Pulev, přezdívaný „Kobra“, jenž stejně jako favorit duelu zažil porážku doposud jen jednou. V roce 2014 ho v pátém kole poslal k podlaze ringu Vladimir Kličko. Legendární Ukrajinec se o tři roky později střetl i s Joshuou, ten jej však porazil v jedenáctém kole.

„Můj otec si přál, aby se jeho syn stal světovým šampionem. Joshuu porazím!“ věří si proti jednatřicetiletému Britovi o osm let starší Pulev. Dokonce si neodpustil pár slovních výpadů.

Mezi Anthonym Joshuou a Kubratem Pulevem panuje nevraživost. To bylo znát i na předzápasovém vážení.

„Poctivě jsem studoval jeho zápasy. Je to skvělý sportovec a dobrý vzor, ale neukázal žádnou mentální sílu,“ říká Bulhar. „Má sice schopnosti, ale mentální sílu musí mít chlap v krvi, a tu on nemá. Bude to hra s myslí, vlastně šachová partie. Po celou dobu to budou vrcholné šachy s jediným rozdílem, konec přijde znenadání rychlostí světla.“

O tom, jak na tom v současnosti Joshua je po psychické stránce, promluvil jeho mentální kouč Joby Clayton pro Sky Sports: „AJ teď mnohem jasněji přemýšlí o tom, co dělá. Lidé si mysleli, že bude mít problém vyrovnat se zápasovému IQ, kterým vládnou jiní boxeři, ale když se AJ naladí na správnou vlnu, dělá skvělá rozhodnutí s chladnou hlavou.“

1000 Tolik fanoušků bude smět sledovat zápas mezi Anthonym Joshuou a Kubratem Pulevem v londýnské Wembley Areně. Diváci uvidí duel za přísných bezpečnostních opatření.

A jak to vidí sám šampion? „Tlak z minulého roku byl těžký, ale posílil mě. Vždycky jsem byl tvrdý a chtěl zápasit s nejlepšími. A jediná možnost, jak to udělat, je přijímat výzvy, tohle je jen jedna z mnoha,“ říká Joshua. „Chci dělat reklamu boxu. Jsem hladový, připravený. Musím živit rodinu, mám kamarády, s kterými chci dělat byznys. Ale nemůžu po nikom chtít, aby mě miloval, pokud se nerespektuju sám. Proto na sobě každým dnem pracuju!“

Bulharský ringový válečník se může pochlubit 28 triumfy. Joshua dvaceti třemi. Co se týká knockoutů, má ale právě britský hrdina navrch. Za svou kariéru vyhrál před limitem 21 střetů a stačilo mu na to celkem 103 kol. Pulev si připsal 14 knockoutových vítězství a v ringu strávil dohromady 203 kol. I proto je šampion favoritem.

„Můžu fanouškům slíbit, že podruhé odhalím Joshuovu úroveň a dokážu jim, že si idealizovali toho špatného,“ tvrdí ale outsider.

„Znám Kubrata už spoustu let. Byl jsem součástí kempu Vladimira Klička, když se na něj připravoval. Takže znám taktiku, kterou musím použít, abych ho porazil. Jsem připravený,“ komentuje s klidem Joshua. „I kdyby měl zápas skončit na body, cítím, že bych nezvládl odboxovat jen dvanáct, ale i patnáct kol. Budu schopen udržet si fyzičku, koncentraci i zápasnické IQ až do finálního gongu.“