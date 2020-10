Démare slaví druhý triumf na Giru. Sagana zbrzdila poslední zatáčka

Cyklistům se na Giru postavila do cesty bariéra • Twitter Etienne van Empel

Francouzský šampion Démare ovládl v úterý ve Villafranca Tirreně první hromadný spurt a dnes ve městě Matera po 188 kilometrech nechal za sebou opět všechny sprintery. Dočkal se již 73. vítězství mezi profesionály. Exmistr světa Peter Sagan se tentokrát do čela neprosadil a dojel osmý. Zbrzdil ho průjezd poslední zatáčkou. Na vítězství hvězdný Slovák čeká už od loňského července.

Zato Démare v cíli etapy, jež měla jen několik menších kopců a závěr do mírného stoupání, vyrazil ze zadních pozic a uspěl. „Je to úžasné. Ztratil jsem pozici, ale nebláznil jsem, vrátil se a držel se Astany. Zůstal jsem za nimi a pak za to vzal. Nemůžu věřit, že jsem vyhrál,“ radoval se devětadvacetiletý jezdec týmu Groupama-FDJ.

Druhý skončil Australan Michael Matthews ze Sunwebu a třetí domácí Ital Fabio Felline z Astany. Josef Černý dojel stodevátý s odstupem 2:35 minuty na vítěze. Průběžné pořadí vede Almeida nadále o 43 sekund před španělským cyklistou Pellem Bilbaem.

Páteční 7. etapa bude znovu rovinatá, takže bude představovat další šanci pro spurtéry. V délce 143 km povede z Matery do Brindisi.