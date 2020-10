Fantastický úspěch Josefa Černého! Po úniku vyhrál etapu na Giru

Cyklista Josef Černý vybojoval na Giru d'Italia první české etapové vítězství po osmi letech. Jezdec stáje CCC vyhrál po samostatném úniku zkrácenou 19. etapu, která byla po protestech závodníků kvůli nepříznivému počasí upravena na délku 124,5 kilometru. Do cíle v Asti dojel Černý s náskokem 18 sekund před Belgičanem Victorem Campenaertsem.

Hlavní peloton se všemi favority dorazil s odstupem téměř dvanácti minut. Růžový dres uhájil Wilco Kelderman z Nizozemska. Před Australanem Jaiem Hindleyem dál vede o 12 sekund.

Černý si hned v úvodu naskočil do původně tříčlenného úniku, který se postupně rozrostl až na 14 jezdců. V závěru zbyla v čele šestičlenná skupina. Český jezdec zaútočil zhruba 23 km před cílem v mírném stoupání. Postupně si vypracoval náskok přes 20 sekund a v koncovce potvrdil časovkářské kvality.

Po dojezdu si Černý pochvaloval, jak spolu jezdci v úniku po celý den spolupracovali. „Na konci to bylo o tom, kdo bude mít lepší nohy. Jsem hrozně šťastný. Pořád tomu nemůžu uvěřit, všechno se stalo tak rychle. Bylo to neuvěřitelné, ani to neumím popsat,“ řekl v rozhovoru v cíli Černý. Na letošním Giru se zatím blýskl pátým a šestým místem v časovkách. Třetí jízda proti chronometru čeká peloton v závěrečný den v Miláně.

Campenaerts, jenž byl s Černým v úniku už od počátku, nastoupil soupeřům kilometr před cílem a dojel si samostatně pro druhé místo. Souboj zbylé čtveřice o třetí příčku vyhrál s odstupem 26 sekund za vítězem domácí Jacopo Mosca.

O dosud poslední české vítězství na Giru d'Italia se postaral Roman Kreuziger, který v roce 2012 ovládl 19. etapu z Trevisa do Alpe di Pampeaga. Na některém ze závodů Grand Tour naposledy triumfoval Zdeněk Štybar, který vyhrál 6. etapu z Abbeville do Le Havru na Tour de France 2015.