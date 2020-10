Černý vyhrál šílenou etapu: Delší nebo kratší, na to se historie ptát nebude

Jak si chvíli po největším úspěchu své kariéry tyto momenty užíváte?

„Byl to určitě pěkný den, hodně emocí, všechno se to seběhlo tak, že ještě teď tomu nemůžu uvěřit a doufám, že další vítězství přijdou příští rok. Je to má první výhra na Grand Tour a je to úžasný pocit.“

Kdy jste začal věřit, že by to mohlo skončit vaším vítězstvím?

„Nějakých 500 metrů před cílem. Do té doby jsem měl pořád plus mínus 30 sekund (v cíli pak 18 sekund), ale foukalo proti. Věřil jsem však, že když pojedu, co to půjde, mohlo by to klapnout. Až v dojezdu jsem ucítil velké štěstí. Je to neuvěřitelné. Jsem rád, že jsme ve skupině spolupracovali a nakonec jsem byl já tím, kdo měl nejlepší nohy.“

Start páteční etapy byl hodně chaotický a také emotivní kvůli tomu, že jste si vy závodníci vynutili zkrácení etapy. Můžete popsat, co se dělo dopoledne na startu?

„Ano, bylo to velmi hektická už od startu. Ráno jsme vstávali brzy, byl tam start okolo desáté hodiny. Tam jsme, vím, že pozdě, začali řešit, že etapa je zbytečně dlouhá po těch třech dnech, co jsme měli v kopcích. Počasí taky úplně nevyhovovalo tomu, abychom sedm hodin trávili v sedle, když jsou navíc problémy s covidem. Takže jsme pak dospěli s organizátory a rozhodčími k dohodě, že je lepší závod trochu zkrátit.“

Co se dělo potom?

„Sedli jsme do autobusů, jeli jsme 150 kilometrů po trase a nějakých 100 kilometrů do cíle jsme začali závodit. Takže jsem byl určitě namotivovaný, protože den byl sice i tak dlouhý, ale počasí nahrávalo tomu, že by se mohl zrodit únik.“

Do toho jste se také pustil, nejprve jste byli vepředu tři, poté vás dostihla ještě další skupina.

„Já jsem si bitvu o únik užil. Vždy je to loterie. Byl jsem moc rád, že jsem po čtvrtečním Stelviu měl dobré nohy a že jsem mohl ukázat, že mám na to získat vítězství na Giru.“

Věřil jste, že to nechají sprinterské týmy tak a nebudou vás stíhat?

„Jestli to budou týmy kontrolovat nebo ne, to jsme potom zjistili až v průběhu etapy, předem jsme to neřešili.“

Giro jedete podruhé. Je to hodně náročný závod kvůli těžkým horským etapám. Jak se vám tady líbí?

„Každé Giro je nádherné právě díky těm horským etapám. Pokaždé je to pro mě o přežití, protože když máte přes 75 nebo 80 kilo, je to opravdu těžké. Takže jsem rád, že jsem teď ukázal, že jsem schopný na rovině vyrazit. Je úžasné být tady a doufám, že to tak bude i příští rok.“

Vaše vítězství ale přišlo ve zkrácené etapě…

„Historie se nebude ptát, jestli jsem vyhrál delší nebo kratší etapu. Prostě jsem vyhrál etapu, a to je krásné. V cíli jsem mohl zvednout ruce nad hlavu a je jedno, jestli to bylo o sto kilometrů kratší. Pořád je to vítězství a jsem za něj opravdu rád. Chápu, že to není snadné pro organizátory zkrátit etapu, ale myslím, že jsme i tak odvedli dobrou práci a předvedli dobré výkony. Bylo to správné rozhodnutí.“

Jak vám toto vítězství pomůže do další kariéry?

„Teď jsem určitě sebevědomější, budu si víc věřit a vědět, že takhle nějak bych mohl v budoucnu pokračovat. Uvidíme ještě, jak tím dokáže zahýbat nedělní časovka. Určitě bych chtěl zajet ještě nějaký pěkný výsledek, udržet si tu linii, kdy se daří, nohy jsou super. Po tomhle vítězství jsem určitě spokojený, tým je spokojený, sponzor taky. Sice náš tým CCC nepokračuje, ale myslím, že jsme udělali velký výsledek a doufám, že to tak bude pokračovat i dál.“

Co byste vzkázal českým fanouškům?

„Všem jim děkuji, bylo to těžké, ale zvládl jsem to a jsem rád, že jsem mohl reprezentovat Českou republiku.“

Přehled vítězství českých cyklistů v etapách závodů "velké trojky" (tzv. Grand Tours):

Giro d'Italia (9):

1994 - Ján Svorada (9. etapa: Castiglione della Pescaia - Pontedera, 153 km)

1994 - Ján Svorada (11. etapa: Marostica - Bibione, 165 km)

1994 - Ján Svorada (17. etapa: Santa Maria della Versa - Lavagna, 190 km)

1995 - Ján Svorada (12. etapa: Borgo a Mozzano - Cento, 195 km)

2000 - Jan Hruška (prolog: časovka 4,6 km)

2000 - Ján Svorada (3. etapa: Paestum - Scalea, 177 km)

2000 - Jan Hruška (20. etapa: časovka 32 km)

2012 - Roman Kreuziger (19. etapa: Treviso - Alpe di Pampeago, 198 km)

2020 - Josef Černý (19. etapa: Abbiategrasso - Asti, 124,5 km)

Tour de France (4):

1994 - Ján Svorada (7. etapa: Rennes - Futuroscope/Poitiers, 259 km)

1998 - Ján Svorada (2. etapa: Enniscorthy - Cork/Ir., 203 km)

2001 - Ján Svorada (20. etapa: Corbeil Essones - Paříž, 161 km)

2015 - Zdeněk Štybar (6. etapa: Abbeville - Le Havre, 191,5 km)

Vuelta (6):

1997 - Ján Svorada (11. etapa: Almendralejo - Plasencia, 194,5 km)

1997 - Ján Svorada (16. etapa: Cangas de Onís - Santander, 170 km)

1997 - Ján Svorada (17. etapa: Santander - Burgos, 182,7 km)

2001 - Tomáš Konečný (16. etapa: Alcoy - Murcía, 153,3 km)

2013 - Zdeněk Štybar (7. etapa, Almendralejo - Mairena de Aljarafe, 195,5 km)

2013 - Leopold König (8. etapa, Jerez de la Frontera - Estepona, 166,6 km)

Jezdci podle počtu vítězství:

11 - Ján Svorada

2 - Jan Hruška, Zdeněk Štybar

1 - Tomáš Konečný, Leopold König, Roman Kreuziger, Josef Černý

Poznámka: Svorada měl do roku 1995 slovenské občanství.