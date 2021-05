Saganova desátá v rytmu týmu, Slovák se radoval: Odpárali jsme sprintery

Beethovenova Osudová byla pátá, v případě Petera Sagana to vypadá, že na Giro d´Italia zvolil dvojnásobek. Při své premiéře loni bral jediné vítězství v sezoně právě v 10. etapě italské Grand Tour, tehdy z úniku. V pondělní, opět desáté etapě Gira, si pro vítězství dosprintoval. Získal tak zatím do dočasného opatrování maglia ciclamino (dres lídra bodovací soutěže). „Závěrečný sprint byl demonstrací jeho potenciálu,“ nechal se slyšet Alberto Contador.

Ve sprintu se musí sice spolehnout hlavně na svou sílu a schopnosti, ovšem během celého závodního dne dokáže v jeho prospěch pořádně tvrdit muziku celý tým Petera Sagana Bora-hansgrohe. Kdo si vybaví jednu z etap loňské Tour de France, kde německý celek znepříjemnil den celému pelotonu, jen aby pomohl Saganovi k zelenému dresu, ví, o čem je řeč.

Těm, kteří minulý ročník Staré dámy neviděli, stačilo podívat se v pondělí na druhou část etapy z L´Aquily do Foligna, protože tam byl k vidění podobný scénář. Cyklistická symfonie v podání Saganových kolegů, která v moll tónině vyzněla především pro Tima Merliera, nositele růžovofialového dresu lídra bodovací soutěže. Dresu, který je na tomto třítýdenním etapovém závodu v hledáčku právě trojnásobného světového šampiona ze Slovenska.

Úkol zbavit se Merliera tak byl splněn dokonale. Dalším bylo dovézt Sagana do závěrečného kilometru v dobré pozici pro sprint. Taktéž jednička s hvězdičkou pro tým Ralpha Denka. Poslední zkouška už byla vyloženě na slavném Tourminátorovi. Tentokrát ji složil na výbornou a v cíli si mohl zakřičet.

„Zasloužené vítězství pro Sagana. Před etapou jsme říkali, že by mohla být pro něj ideální, ale to není vždy to, co Peter potřebuje, aby exceloval. Závěrečný sprint byl demonstrací jeho potenciálu a jsem si jistý, že se raduje celý tým,“ prohlásil expert Eurosportu a GCN+ Alberto Contador.

Sám Sagan v rozhovorech v cíli v angličtině i slovenštině vyzdvihl práci svého týmu. „Byl to velmi dobrý den. Chci moc poděkovat týmovým kolegům za jejich fantastické úsilí. Odevzdali jsme to nejlepší, každý makal tvrdě, abychom z toho udělali těžkou etapu. Podařilo se nám odpárat některé ryzí sprintery, ačkoliv v závěru někteří z nich pořád byli,“ popisoval Sagan.

Také sportovní ředitel Ján Valach vyprávěl na týmovém webu, jak bylo důležité v tento den kontrolovat hlavně únik, aby příliš neujel a udělat den těžký i zbytku pole.

„Věděli jsme, že máme šanci vyhrát. Byla to etapa pro sprintery, ale na rozdíl od těch předchozích byla krátká a před volným dnem. Z toho důvodu se těžko kontrolovala. Museli jsme proto hlídat únik, aby nezískal příliš velký náskok a byla možnost pro hromadný dojezd. A dalším cílem bylo udělat ji těžkou, hlavně ve stoupáních, abychom se zbavili některých sprinterů,“ řekl spokojeně Valach, protože právě to se týmu povedlo.

„Všichni závodníci vynaložili ohromné úsilí, perfektně pracovali až do závěrečného kilometru, kde Peter převzal kontrolu a zakončil to skvělým sprintem. Je to pro nás krásné vítězství,“ dodal sportovní ředitel.

Díky pondělnímu úspěchu uvidíme ve středu Sagana v dresu, který na sobě měl dva dny už i vloni. Tentokrát by ho však rád už nikomu dalšímu nepůjčoval. Jenže jak sám vždy říká: „Závod je stále dlouhý, jsme teprve v polovině. Uvidíme den po dni, čeho můžeme dosáhnout.“