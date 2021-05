Zkrácená (ne)královská etapa Gira: cyklisté si stěžovali, co se jim nelíbilo?

K italské Grand Tour, kdy v Alpách většinou leží ještě dost sněhu, už to tak nějak patří. Není vůbec výjimkou, že organizátoři musí přikročit ke změně trasy některé z etap. Často to bohužel, hlavně pro diváky, bývá ta královská, tedy nejnáročnější. Právě v té totiž musí cyklisté zdolávat horské pasy ve vysokých nadmořských výškách. A když se k tomu přidá špatné počasí, jaké se předpovídalo na pondělí, musí pořadatelé sáhnout k plánu B. Nebo ho vymyslet.

Nejvyšším bodem pondělní etapy a vůbec celého letošního Gira mělo být Passo Pordoi (2239 m). Jenže kvůli tomu, že předpověď hlásila v těchto výškách i sněžení, přikročili pořadatelé k jeho vyřazení, stejně jako předchozího výjezdu přes Passo Fedaia.

„Letos to bylo jiné rozhodnutí než vloni, měli jsme na něj víc času a hlavně nechceme závodníky vystavovat zbytečnému nebezpečí. Za těchto podmínek by sjezdy byly hodně nebezpečné, nechceme zbytečně riskovat. Zároveň si myslím, že by byla etapa extrémně náročná. Chceme, aby cyklisté závodili, nejen to přejeli,“ řekl k tomu pro Eurosport ještě před startem etapy Mauro Vegni, šéf organizace RCS Sport, která Giro pořádá.

Narážel při tom na loňské krácení nejdelší etapy ročníku, které si však vynutili protestem samotní závodníci. Tentokrát byli všichni připraveni odjet etapu podle původního plánu, což mnozí také potvrdili.

„Dozvěděli jsme se o tom před deseti minutami v autobuse, rád bych na to slyšel ještě názor pořadatelů. Ale asi je to rozhodnutí založené na snaze o co největší bezpečnost závodníků. Určitě byla zkrácena s ohledem na klesání, ale stále tam ta, kde to může být nebezpečné, zůstávají,“ hlásil krátce po zveřejnění rozhodnutí trochu naštvaně lídr vrchařské soutěže Geoffrey Bouchard.

Závodníkům ale nezbývalo, než toto rozhodnutí přijmout a rychle se sportovními řediteli vymyslet strategii pro úplně jiný závod, než na který se v pondělí připravovali.

„Nemyslím, že je to úplně nutné rozhodnutí, počasí je stejné pro všechny a nemuselo by to negativně ovlivnit etapu. Teď to nebylo o jezdcích, kteří by se dožadovali změny trasy. Všichni chtěli závodit, ale chápu, že pořadatelé a rozhodčí se snaží chránit naše zdraví a že tam skutečně mohou být mrazivé teploty a musí vzít v úvahu naše zdraví do dalších dní. Respektuji jejich rozhodnutí,“ přidal se Damiano Caruso, kterému patřila před pondělním startem třetí příčka. A zrovna on musel být nakonec i rád, že ke zkrácení došlo, protože se posunul ještě o jedno místo výš.

Organizátoři se snažili zkrácením zabránit také variantě, že by třeba nahoře byly tak špatné podmínky, že by etapu museli ukončit předčasně a závodníky naložit do aut, jako tomu bylo například v roce 2019 na Tour de France.

„Pokusili jsme se najít kompromisní řešení, protože někteří závodníci se obávali nepříznivého počasí, jiní zase etapu chtěli jet. Ráno jsme o tom mluvili s ředitelem závodu a zástupci jednotlivých týmů. Dospěli jsme k názoru, že vynechat Fedaiu a Pordoi je správné rozhodnutí,“ doplnil Cristian Salvato, zástupce agentury profesionálních cyklistů.

Co především vadilo nejen samotným cyklistům, ale i jejich šéfům, bylo, že se o změně dozvěděli pozdě. „Tyhle věci by měly být řešeny jinak, ne až na poslední chvíli. Myslím, že se to dalo řešit jinak,“ postěžoval si v rozhovoru pro Eurosport Ivan Basso, sportovní ředitel týmu Eolo-Kometa, sám dvojnásobný vítěz Gira.

Kdo si zjevně vůbec nedělal hlavu s tím, jestli je etapa dlouhá 212 kilometrů, nebo jen 153 a její celkové převýšení je zhruba o dva tisíce metrů menší, byl lídr Gira Egan Bernal. Ten si zhruba tři a půl kilometru pod vrcholem Passa Giau nastoupil.

Kvůli špatnému počasí však selhala i technika a televizní přenos toho, jak se postupně zbavil všech závodníků, kteří mu mohli ještě zabránit v etapovém prvenství, nebyl k dispozici.

I to, jak cyklisté zvládli sedmnáctikilometrový sjezd do Cortiny d´Ampezzo ví pouze oni a rozhodčí. Dojezd muže v růžovém dresu už ale kamery opět poskytly, a tak bylo k vidění i Bernalovo vítězné gestlo.

Z favoritů v pondělí nejvíc ztratil Simon Yates, který se na původní královskou etapu těšil. Brit však nezvládl nastolené rychlé tempo při stoupání na Giau, výsledkem čehož je pád v celkové klasifikaci z druhého až na páté místo.

Jediný Čech na startu Jan Hirt se dostal do denního úniku, nakonec ale dojel do cíle až 75. se ztrátou 27:50 minuty na Bernala. V úterý mají cyklisté volný den.