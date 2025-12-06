Verstappen živí naději na pátý titul v řadě. V kvalifikaci na VC Abú Zabí předčil Norrise
Kvalifikaci na závěrečnou Velkou cenu formule 1 v Abú Zabí vyhrál Max Verstappen z Red Bullu a dál živí naději na pátý mistrovský titul v řadě. Osmadvacetiletý Nizozemec porazil o 201 tisícin sekundy lídra šampionátu Landa Norrise z McLarenu, na kterého ztrácí v pořadí šampionátu 12 bodů. Třetí skončil Norrisův týmový kolega Oscar Piastri.
Verstappen vybojoval osmou pole position v sezoně a 48. v kariéře. V Abú Zabí zaútočí na 71. vítězství v F1. Pokud by nedělní závod vyhrál a Norris chyběl na stupních vítězů, stal by se znovu mistrem světa. Ještě na začátku září přitom ztrácel na první místo 104 bodů.
„Jsem neskutečně šťastný, že jsem první. To je jediná věc, kterou teď můžeme dělat. Musíme získávat maximum možného a to se nám v kvalifikaci povedlo,“ řekl před televizními kamerami Verstappen.
Rodák z Hasseltu vyhrál předchozí dva závody a drží sérii devíti pódiových umístění. V Abú Zabí získal pole position už popáté. Čtyřikrát tu zvítězil, vloni jeho šňůru přerušil Norris.
„Uvidíme, co dokážeme v neděli. Pokusím se vyhrát, ale také mám v hlavě, že chci zkusit získat co největší bodový rozdíl a triumfovat v šampionátu. Budeme za sebou potřebovat i trochu štěstí,“ uvedl Verstappen.
O dva roky mladší Norris útočí na premiérový mistrovský titul. K jistotě mu stačí v nedělním závodě i třetí příčka bez ohledu na výsledky soupeřů.
„Je to těžké. Max odvedl dobrou práci a gratuluji mu. Udělali jsme, co se dalo. Myslím, že jsem zajel docela dobré kolo a byl jsem spokojený. Samozřejmě jsem teď zklamaný, že jsem nezískal do závěrečného závodu pole position, ale nebyli jsme dost rychlí. Zkusíme to zítra,“ řekl Norris.
„Nevím, jak to v neděli pojmu. Teď jsem zklamaný, že nejsem na pole position. Budu se dál snažit a chci zítra vyhrát. To bude můj cíl,“ prohlásil Norris, jehož tým McLaren po triumfu v Poháru konstruktérů usiluje o první mistrovský double od roku 1998.
Ve hře o titul zůstává i Piastri, který v sobotu zaostal za Verstappenem o 230 tisícin. Australský pilot ztrácí na Norrise 16 bodů a potřeboval by nejlépe závod vyhrát a spoléhat na zaváhání obou soupeřů.
„Myslím, že mé poslední kolo v třetí části kvalifikace bylo docela dobré. Moc dalšího se tam už udělat nedalo. Nakonec to nestačilo, ale zítra je zaděláno na docela vzrušující den,“ doplnil Piastri.
Nedělní Velká cena Abú Zabí odstartuje ve 14:00 SEČ.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí formule 1
Kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22,207, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,201, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,230, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,438, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,523, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,695.