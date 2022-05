Giro: Cavendish odpadl, Démarovi pomohli. Nibali oznámil konec

Je to těžké řemeslo. Sprinter mezi silničními profíky. Těch elitních zase není tolik, přesto je jich dost, aby i ti nejlepší nevyhrávali jak na běžícím páse. To je přesně případ Francouze Arnauda Démara. Na podnicích Grand Tour si musel počkat dokonce víc než rok a půl. Co bylo potřeba, aby ve středu zvedl ruce nad hlavu? Přečkat nepříjemný kopec v první polovině etapy a odpárat co nejvíc soupeřů s rychlými nohami. V rodné Messině také Vincenzo Nibali oznámil konec kariéry.

Přežít kopec, odpárat Cavendishe. Démarův recept pro sprinterské vítězství

Deset květnových dnů bylo za ním, k tomu předchozí čtyři měsíce a u konta Arnauda Démara, člena francouzského týmu Groupama-FDJ, červeně svítila nula. Pro sprintera vyloženě noční můra. „A už dost! Už s tím musíme něco udělat!“ řekl si rázně třicetiletý cyklista.

Vždyť tento chlapík má na svém kontě etapové prvenství z Tour de France a z Italského Gira jich v minulosti, hlavně tedy v roce 2020, posbíral celkem pět.

Jenže tato sezona? Zmar. Navíc mu v týmu sdělili, že pro letošní Tour de France s ním nepočítají, což pro něj byla celkem rána. Nezbylo mu ale nic než se s tím smířit a snažit se vedení stáje přesvědčit, že dělají chybu. A tak se do toho 182 centimetrů vysoký sprinter zakousl. Povzbuzením pro něj mohly být dřívější úspěchy na Giru, ale za těmi se tolik neohlížel. „Jsou to sice pěkné výsledky, ale máme novou sezonu, nové Giro. Nemůžu žít jen tím, co bylo, ale přítomností,“ nechal se slyšet, než italská Grand Tour v Maďarsku minulý týden odstartovala.

Už v neděli naznačil, že forma je dobrá, když si za Markem Cavendishem dojel pro druhé místo. Jenže pro mnohé sprintery platí známé sportovní pořekadlo: Lepší mrtvý než druhý.

Ve středu tady byla další příležitost to vylepšit. Při pohledu na profil etapy s cílem v Messině se ale mnohým mužům s pořádnými stehny a také kily, které musí uvézt, zježily všechny chlupy na těle. Na konci její první poloviny je totiž čekal pořádný kopec.

„Sprinteři milují vyhrávání a rádi vyhrávají často. Mně se to nepovedlo od Paříž - Tours v minulém roce. Fyzicky jsem se cítil dobře, ale nebyl jsem úspěšný,“ analyzoval Démar v cíli v Messině.

Toto místo bude nyní určitě patřit k jeho oblíbeným. Proč? „Pouhých pět sekund poté, co jsem zvedl ruce nad hlavu, přišla velká úleva. Byla to stejná etapa, kterou jsem vyhrál v roce 2020, se stejným stoupáním,“ připomněl svůj triumf na Sicílii na podzim prvního covidového roku.

Věděl tak, co ho čeká, a také, že se bude opakovat podobný scénář jako před necelými dvěma lety. Tedy ve stoupání budou některé týmy tlačit „na pilu“, aby se co nejvíc sprinterů zbavili. Nutno říct, že se jim to v některých případech povedlo. V kopci, jehož vrchol byl 75 kilometrů po startu, odpadli nejrychlejší muži – Caleb Ewan a Mark Cavendish. Také Démare hodně trpěl.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 5. etapa (Catania - Messina, 174 km):

1. Démare (Fr./Groupama-FDJ) 4:03:56 2. Gaviria (Kol./SAE Team Emirates), 3. Nizzolo (It./Israel-Premier Tech), 4. Ballerini (It./Quick-Step-Alpha Vinyl), 5. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty-Gobert), 6. Bauhaus (Něm./Bahrajn Victorious), 7. Dainese (It./DSM), 8. Tesfatsion (Erit./Drone Hopper-Androni Giocattoli), 9. Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 10. Consonni (It./Cofidis), ...70. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. López (Šp./Trek-Segafredo) 18:21:03, 2. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe) -39, 3. Taaramäe (Est./Intermarché-Wanty-Gobert) -58, 4. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -1:42, 5. Vansevenant (Belg./Quick-Step-Alpha Vinyl) -1:47, 6. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -1:55, 7. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -1:58, 8. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -2:00, 9. Porte (Austr./Ineos Grenadiers) -2:04, 10. Bardet (Fr./DSM) -2:06, ...24. Hirt -3:16.