Favority Gira čeká první velká zkouška: Blockhaus. Co o něm říkají Češi?

Jestli organizátoři Giro d´Italia vždy něco uměli, bylo to objevování nových, extrémně těžkých stoupání. Poradili si cyklisté s těmi stávajícími až příliš snadno? Nevadí, najdeme ještě těžší. To se jim povedlo i ve středu Itálie v Apeninách. Vrchol s názvem Blockhaus zdolávali jezdci na Corsa Rosa poprvé před 55 lety. K překvapení všech slavil tehdy ještě ne tolik známý Eddy Merckx. Co o tomto kopci říkají Češi Jan Hirt a Roman Kreuziger?

V sobotu si Thomas de Gendt zaslouženě užíval vítězství v etapě se startem i cílem v Neapoli, kde vznikla světoznámá pizza. Belgičan proslulý svými častými výhrami právě ze skupiny uprchlíků možná tuší, možná ne, proč právě pochoutka s názvem Margherita vypadá tak, jak vypadá. Rozhodně ale ví, jak vypadá nedělní etapa, a že to i pro něj bude utrpení.

Blockhaus. Moc italsky to nezní že? Přesto jde o vrchol ve středu této země, jedno ze známých stoupání v Apeninách. Název pravděpodobně nese po rakouském veliteli, kterého poslali na pevnost umístěnou právě na vrcholu tohoto kopce, aby tam v prvních letech po sjednocení Itálie se svou četou bojoval s bandity.

O víc než sto let později, v roce 1967, nedokázal Ital Zilioli zabránit belgickému banditovy, aby při premiéře na Giru toto místo dobyl. Tehdy byl tisk plný titulků: Vítězství na Blockhausu připadlo sprinterovi. Tím nebyl nikdo jiný než později legendární Kanibal Eddy Merckx. Šlo o jeho první účast na italské Grand Tour, kterou celkově ovládl až o rok později, když už ho jen za sprintera nikdo nepovažoval.

Podle tehdejších zpráv mu triumf umožnili hlavní favorité, kteří zvolili vyčkávací taktiku. To by se ale v žádném případě nemělo stát teď. Právě etapa před volným dnem je považována za tu, kde už by se uchazeči o celkové prvenství ve Veroně 29. května měli ukázat. A když by se jim to zdálo ještě brzo, tak tady rozhodně nesmí ztratit.

„Myslím, že tradičně bude rozhodující poslední týden. Blockhaus je těžký, ale mezi hlavními favority tam asi nebudou velké rozdíly, protože všichni budou ještě relativně čerství. Určitě je to jedna z těch důležitých etap na celkové pořadí, ale důležitější je vždycky závěrečný týden,“ je přesvědčen jediný český účastník tohoto ročníku Jan Hirt.

Devátá etapa Gira nabídne jezdcům kopcovitý profil • Foto RCS Mediagroup

Také Roman Kreuziger, který za své kariéry na Giru ovládl jednu etapu a v roce 2011 byl celkově pátý, připouští, že menší ztrátu zde favorité ještě mít mohou. Rozhodně jde ale o důležitý den. „Blockhaus určitě je důležitý. Je tam těžký kopec už před ním a pak i dojezd na Bolckhaus – je to poměrně vysoko a je to těžké.

Takže určitě kdo tam ztratí čtyři pět minut, už se bude těžko vracet do boje. Ale pokud ztratí minutu, neznamená to, že je ze hry o pódium,“ říká současný sportovní ředitel týmu Bahrajn-Victorious, který by měl ve své nové roli absolvovat až španělskou Vueltu.

Co konkrétně na cyklisty čeká? V první řadě je to první etapa označená maximálním možným počtem hvězdiček, značící nejvyšší obtížnost. Cíl je v nadmořské výšce 1665 metrů a jde o druhý ze čtyř dojezdů na vrcholu stoupání.

Než se cyklisté dostanou k závěrečnému kopci, musí zdolat ještě jednu vrchařskou prémii číslo 1 – Passo Lanciano dlouhé přes 10 kilometrů s průměrem 7,6 %, ale prudkým úvodem. Po sjezdu přijedou na úpatí Blockhausu a čeká je 13,6 kilometrů do cíle, ovšem už jen do kopce s průměrným sklonem 8,4 %. Nahoru vede úzká cesta s řadou serpentin.

Naposledy se zde finišovalo v roce 2017, kdy slavil celkové vítězství Tom Dumoulin, který v páteční etapě ukázal, že znovu našel své ztracené síly. „Na Blockhaus mám dobré vzpomínky. Je to velmi těžký kopec. Tehdy to ale byla jednodušší etapa, jelo se po rovině a pak přišlo stoupání. Teď to bude mnohem náročnější a já doufám, že budu mít nohy a zvládnu to,“ věří Nizozemec.