Blockhaus promluvil: Yates mimo hru, López přišel o náskok. Hirt už 14.

Mezi hlavními favority byly karty rozhozeny tak nějak neurčitě. Až do Blockhausu. Na tomto vrcholu finišovala v neděli poslední etapa před volným dnem. Richard Carapaz, Mikel Landa, Romain Bardet, Joao Almeida a pár dalších během něj můžou v klidu regenerovat. Zato Simon Yates a jeho sportovní ředitelé mají nad čím přemýšlet. Pokračovat, či odstoupit? O to tu teď jde. Proč v důležité etapě selhal? Držel se Čech Jan Hirt, který je teď průběžně čtrnáctý.

Na tuto etapu se čekalo téměř celý týden. Úterní výstup na Etnu totiž ukázal jen zkrat Toma Dumoulina a odstoupení Miguela Ángela Lópeze. Po týdnu závodění už ale chce nejen fanoušek, ale i samotní cyklisté vědět, v jakém duchu by měla hra pokračovat. Splněno. Blockhaus naznačil už mnohem víc: kdo jsou největší favorité, kdo už teď bude útočit jen na vítězné etapy či vrchařský dres, a také koho možná až do Verony dojet neuvidíme.

5 000 výškových metrů museli nastoupat během devátého závodního dne cyklisté na Giru d´Italia. Ačkoliv zásadní roli mělo hrát až závěrečné stoupání na Blockhaus, bylo nesmírně důležité neudělat chybu ani při předchozích výšlapech na kopec. Kategorizovaných stoupání nabídla etapa pět. Že nechtějí favorité nic ponechat náhodě, ukázal během dne i malý náskok, který dal peloton skupině uprchlíků. Na začátku kopce na Blockhaus dlouhého 13,6 kilometru, bylo vše pohromadě.

Odteď už to bylo jen na hlavních favoritech a zbytcích jejich týmů, které měli ještě v této fázi dne k dispozici. A začala protřizovací fáze závodu. Prvními odpadlíky byli Mauri Vansevenant vezoucí bílý dres pro lídra pořadí jezdců do 25 let. Chvíli po něm už tempu hlavní skupiny nestačil ani Tom Dumoulin. To inspirovalo muže v čele ještě přidat a v tu chvíli...

Z hlavního pole začal odpadat jeden z hlavních favoritů Simon Yates. Nutno však zmínit „ozdobu“ na jeho pravém koleni, kterou byl červený tejp. V sobotu večer totiž britský lídr týmu BikeExchange-Jayco prozradil, že od čtvrté etapy (výjezd na Etnu), kdy upadl, ho trápí silné bolesti kolene. V etapě finišující na sicilské sopce ještě Yates dojel s hlavními konkurenty. V neděli už ale byla situace zcela jiná a muž, který už na růžový dres z Gira cílil mnohokrát, dojel se ztrátou 11:15 minuty. To znovu znamená konec jeho nadějím, byť třeba jen na pódium. A ani on nedokázal po etapě říct, zda ho ještě v úterý, po volném dni, uvidíme na startu.

„Teď je odpočinkový den, tak uvidíme. Pokusím se z toho zvednout, ale nevím,“ prohlásil zklamaný a naštvaný Yates.

Bolavé koleno ale prý nebylo jedinou příčinou jeho výbuchu. „Trpěl jsem hodně i v teplu, které bylo, měl jsem špatný den. Doufal jsem, že pojedu s těmi nejlepšími, jenže od Etny mě koleno opravdu hodně bolí. Ale jak říkám, nebyl to jediný problém.“

V příliš dobrém rozpoložení nebyl však ani největší adept na celkové prvenství Richard Carapaz. Ekvádorec se sice růžovému dresu výrazně přiblížil, ale víc ho štvalo, že se mu nepodařilo vyhrát tento horský dojezd.

„Pocity nejsou po prvním týdnu špatné. Bojujeme dobře, jsme v kontaktu, před námi je ještě celý závod. Chtěli jsme to teď udělat těžké, to se povedlo. Někdy vyhraješ, jindy ne. Ale je to dobrá pozice,“ konstatoval později už smířlivě olympijský vítěz.

I bez větší podpory týmu stejné pozice dosáhl také Francouz Romain Bardet. Toho fanoušci dřív vídali převážně na Tour de France, on se však loni zhlédl v italské Grand Tour a letos je zjevně v dobré formě. Ani on však na etapové prvenství nedosáhl, a byl z toho dost rozladěný.

„Cítil jsem se dobře, věděl jsem, že mám zrychlení, proto jsem nechtěl jet ve stoupání tempo, snažil jsem se tam šetřit. Ale bohužel jsem udělal obrovskou chybu a v poslední zatáčce, tam jsem si to prohrál. Takových šancí bývá málo,“ láteřil Bardet.

Jeho a Carapaze v cíli přespurtoval Jai Hindley, závodník celku Bora-hansgrohe, který letos přijel se silnou sestavou. I když už jen o kousek, růžový dres stále drží Španěl Juan Pedro López, jeho náskok už je ale jen 12 sekund na druhého Joaa Almeidu, Bardet ztrácí 14 sekund, Carapaz o jednu víc.

České fanoušky může těšit, že Jan Hirt se také ve výjezdu na Blockhaus dlouho držel s těmi nejlepšími, za kterými nakonec zaostal o 1:39 minuty. Díky tomu se posunul o 13 míst nahoru na aktuální 14. příčku se ztrátou 3:09 na Lópeze.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 9. etapa (Isernia - Blockhaus, 191 km):

1. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) 5:34:44, 2. Bardet (Fr./DSM), 3. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 4. Landa (Šp./Bahrajn Victorious), 5. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) všichni stejný čas, 6. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -3, 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -16, 8. Nibali (It./Astana-Qazaqstan) -34, 9. Valverde (Šp./Movistar) -46, 10. Arensman (Niz./DSM) -58, ...13. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -1:39.

Průběžné pořadí: 1. López (Šp./Trek-Segafredo) 37:52:01, 2. Almeida -12, 3. Bardet -14, 4. Carapaz -15, 5. Hindley -20, 6. Martin (Fr./Cofidis) -28, 7. Landa -29, 8. Pozzovivo -54, 9. Buchmann -1:09, 10. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -1:22, ...14. Hirt -3:09.