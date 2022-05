Dumoulinovo povstání z popela, parťáka poslal pro triumf. Hirt držel krok

Etna totálně pohřbila naděje Toma Dumoulina, vítěze z roku 2017, na další triumf. Z jejího popela se Nizozemec pár dnů vyhrabával, aby z něj v pátek povstal. Povedlo se mu dostat do denního úniku a v samotném závěru být velkým pomocníkem Koena Bouwmana, který díky parádnímu výkonu získal teprve druhé velké vítězství. Tým Jumbo-Visma tak měl co slavit. Dobře si vede i jediný Čech Jan Hirt, který do cíle opět dojel se skupinou hlavních favoritů.

Pořadateli byl tento den označen jako kopcovitá etapa. Mohlo by se zdát, že celkem pohoda. Ovšem nenechte se mýlit. Ve čtvrtek jel celý den peloton pohodovým tempem, a moc dobře věděl proč. 4730 nastoupaných metrů. To byla porce, kterou museli zvládnout v sedmém závodním dnu na Giro d´Italia.

Místní pořadatelé jsou známí tím, že i u náročných stoupání, která ostatní závody označují jako mimořádnou kategorii, oni dají „jen“ jako druhou nejvyšší, tedy číslo 1. A něco podobného bylo i u etapy s cílem v Potenze. Kopcovitá byla, to ano, ale kopce to byly na 196 kilometrech pořádné. Jeden dokonce 1. kategorie.

Ani toho se ale závodníci nezalekli a už v úvodu se mnozí snažili hlavní skupině pláchnout a získat šanci na úspěch v etapě. Povedlo se to však až po 70 kilometrech celkem náročného závodění, kdy se do popředí dostali známé firmy: Bauke Mollema, Wout Poels, Davide Formolo, Davide Villela, Koen Bouwman, a i ke svému překvapení Tom Dumoulin.

„Ani nevím, jak jsem se v úniku ocitl. Najednou jsem tam byl,“ usmíval se v cíli muž, kterému po úterním výjezdu na Etnu do smíchu vůbec nebylo, naopak z něj čišela bezmoc. Tam totiž přišel o šance na celkové prvenství, když v závěrečném stoupání celkem brzy odpadl. Na vítěze dne ztratil 9:10 minuty, na hlavní favority zhruba 6 minut.

V pátek už to ale bylo úplně jinak, a muž, který je vynikajícím časovkářem, zároveň mu to ale jede skvěle i do kopců, měl výborný den. Navíc v denním úniku měl jeho tým Jumbo-Visma velkou výhodu, protože kromě něj tam byl také Bouwman.

Postupem dne se skupinka před hlavním polem sice zúžila, ale dva muži ve žlutých dresech tam byli až do úplného závěru. Připravenost nohou, ale také psychickou odolnost prověřilo hlavně stoupání Sellata, kde se toho na zhruba osmi kilometrech událo poměrně dost. Neúspěšný nástup Dumoulina, následně Mollemy, Formola. V těchto chvílích začal ztrácet Bouwman.

Právě u něj se předpokládalo, že pokud dojede do cílového kopečku tato skupinka pohromadě, je tím, kdo má největší sílu v nohou. Dumoulin, ačkoliv sám už na další útok síly neměl, vždy pokryl ataky soupeřů, kteří pak svou snahu vzdali.

To byl klíčový moment pro Bouwmana, který trojici zase dojel a v posledních kilometrech už se nenechal zaskočit ani Mollemou, ani Formolem. Pak se mohly naplnit předpoklady, kdy se opravdu v cílovém stoupání opřel do pedálů a dojel si pro vítězství.

„Je to neuvěřitelné vítězství, stejně jako to první na Dauphiné. Celý den jsem se cítil dobře, i když jsem měl trochu problémy na Sellatě, ale na sprint jsem si věřil. Bylo to prudké, ale zase ne tak moc těžké,“ hlásil nadšený vítěz.

Veselý byl také Dumoulin. „Jsem hrozně šťastný, Koen si vítězství zaslouží. Věděl jsem, že je rychlý a pomoci mu k vítězství byl pro mě hlavní cíl. Jestli mi teď stouplo sebevědomí? Asi ano,“ usmál se Nizozemec.

Hlavní favorité Richard Carapaz, Simon Yates, Joao Almeida i muž v růžovém Juan Pedro López za nimi dojeli se ztrátou 2:59 minuty. V této skupině nechyběl ani jediný český účastník 105. ročníku Gira Jan Hirt, který stále na nejlépe postaveného z favoritů Yatese ztrácí 1:34.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 7. etapa (Diamante - Potenza, 196 km):

1. Bouwman (Niz./Jumbo-Visma) 5:12:30, 2. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 3. Formolo (It./SAE Team Emirates) oba -2, 4. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma) -19, 5. Villella (It./Cofidis) -2:25, 6. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe), 7. Albanese (It./EOLO-Kometa), 8. Almeida (Portug./SAE Team Emirates), 9. Valverde (Šp./Movistar), 10. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), ...42. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) všichni -2:59.

Průběžné pořadí: 1. López (Šp./Trek-Segafredo) 28:39:05, 2. Kämna -38, 3. Taaramäe (Est./Intermarché-Wanty-Gobert) -58, 4. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -1:42, 5. Vansevenant (Belg./QuickStep-Alpha Vinyl) -1:47, 6. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -1:55, 7. Almeida -1:58, 8. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -2:00, 9. Porte (Austr./Ineos Grenadiers) -2:04, 10. Bardet (Fr./DSM) -2:06, ...26. Hirt -3:16.