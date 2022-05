Hirtova Hora osudu. Znovu útočil na slavném kopci, porazil soky i komplikace

PŘÍMO Z ITÁLIE | Úvodní etapa závěrečného týdne, v rozpisu stoupání přes zlověstné Mortirolo a Jan Hirt na startu. Tento den nemůže opomenout žádný cyklistický fanoušek. Ukázalo se to už v předchozích letech a včera parádně potvrdilo. Český vrchař dosáhl zatím životního úspěchu, když si v 31 letech v infarktovém závěru dojel pro vítězství na Giro d´Italia.

Když přijížděl do Maďarska na start 105. ročníku Giro d´Italia, povídal Jan Hirt: „Vůbec netuším, jak na tom jsem.“ Na Grande Partenza přiletěl rovnou ze soustředění v Kolumbii, které se mu osvědčilo už na začátku sezony. Tehdy po něm ovládl jednu etapu a celkové pořadí na menším podniku Kolem Ománu. A když něco funguje, proč to měnit?

JAN HIRT Narozen:21. ledna 1991 (31 let) Výška/váha: 181 cm/62 kg Disciplína: silniční cyklistika Tým: Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Největší úspěchy: vítěz etapy na Giro d´Italia (2022), vítěz Kolem Ománu (2022), vítěz etapy na Kolem Ománu (2022), vítěz Kolem Rakouska (2016), vítěz etapy na Kolem Rakouska (2016), 12. místo v celkovém pořadí na Giru d´Italia (2017), 2. místo v etapě na Giru d´Italia (2019), 5. místo v etapě na Giru d´Italia (2017), 5. místo celkově na Kolem Švýcarska (2019)

Přesně to se potvrdilo i tentokrát, a to hned v několika směrech. Tady totiž funguje hned víc věcí.

Jan Hirt a etapa po posledním volném dni. To, že českému vrchaři sedí většinou velmi těžké trasy hned na začátku třetího týdne Gira, se ví už delší dobu. „Postupem Gira mi forma stoupá a ve třetím týdnu jsem na tom nejlépe,“ říkal vždy i on sám. A také to potvrzoval.

Co ale funguje ještě lépe, je spojení Jan Hirt a Mortirolo. V roce 2017, kdy dosáhl zatím nejlepšího umístění v celkové klasifikaci (12. příčka), se jelo do Bormia a na trase se závodníkům postavila do cesty tato „Smrtící hora“. A český cyklista ji přejížděl jako jeden z členů denního úniku. Tehdy cílem projel jako jedenáctý.

O dva roky později, opět přejezd Mortirola, Hirt znovu v úniku, ovšem přes vrchol stoupání už jen s Giuliem Cicconem. Nakonec z toho bylo pro Čecha 2. místo v etapě.

A teď současnost. V pondělí volný den, o den později etapa dlouhá 202 kilometrů, z pohledu nastoupaných výškových metrů nejnáročnější (5250 m) a hned za její polovinou, asi uhádnete… Znovu Mortirolo. Teď už se dá říci, že pro Hirta jde o takovou Horu osudu, do níž konečně hodil pomyslný prsten a splnil cíl – zvítězit v etapě na Giru, třítýdenním etapáku, který mu ze všech tří sedí nejvíc.

Splnil už první úkol dne. „Řekli jsme si, že pokud se bude cítit dobře a bude silný, zkusí se tento týden dostat do některého z úniků. To byl plán,“ prozradil krátce po konci etapy u autobusu stáje Intermarché-Wanty-Gobert Hirtův sportovní ředitel Valerio Piva.

Skupina uprchlíků se od muže v růžovém Richarda Carapaze a dalších favoritů odpoutala na prvním kopci dne Goletto di Cadino. Jenže mezi ním a Mortirolem přestali spolupracovat, a tak si někteří řekli, že to zkusí sami. Český jezdec však zůstal právě tam, kde to až tolik nejelo.

Na Mortirolu pak přišel zásadní moment. Společně s Cicconem, opět, a Hughem Carthym se vydali dopředu a ještě před vrcholem dohnali muže úplně vepředu.

Následoval náročný sjezd, který nesmírně nebezpečný připadá i v autě, natož pak na kole, kde tito borci jeli podstatně větší rychlostí.

Rozhodující momenty pak přišly až v závěrečném stoupání Santa Cristina. Na jeho začátku se odpoutal Lennard Kämna, který před dvěma týdny ovládl etapu s cílem na Etně. Zhruba v polovině kopce se zvedl pro změnu Thymen Arensman, aby se pokusil Němce dojet. A po chvíli se k tomu samému odhodlal i Hirt. Ten postupně dojel Arensmana a s ním pak i Kämnu, který už ale moc sil neměl.

Pak už to byl souboj Čech proti Nizozemci. Na vrchol kopce dojel jako první Hirt. Jenže toho začalo zlobit kolo a k tomu se ještě přidaly křeče. Ve sjezdu, který byl navíc po mokré silnici, protože krátce před dojezdem etapy začalo pršet, jeho náskok hodně kolísal a na závěrečné rovince soupeře za sebou už viděl. Hirt ale ještě dokázal sebrat poslední zbytky sil a cílem projel s rukama nad hlavou a úsměvem od ucha k uchu. Rozveselil tím i svého sportovního ředitele.

„Jistě, jsem moc šťastný. Od chvíle, kdy jsem s ním byl v Ománu, jsem věděl, že je letos velmi silný. Je jedním z nejlepších vrchařů na světě. Snažili jsme se, aby nabral trochu sebevědomí, protože se často dostával do stresu. Ale teď bylo všechno perfektní, zaútočil v pravý moment,“ chválil Piva svého závodníka.

Hirt je teprve pátým Čechem, kterému se povedlo ovládnout etapu Giro d´Italia. Díky výhře se navíc také posunul na 9. místo průběžného pořadí.

Česká vítězství na Giru

2022 Jan Hirt

2020 Josef Černý

2012 Roman Kreuziger

2000 Jan Hruška

1995 Ján Svorada