Giro: 18. etapu rozhodl únik. Hirt se posunul, musel stahovat díru

Zdá se to bláznivé, ale i po sprinterském dnu se český cyklista Jan Hirt, kterému po středečním třetím místě v etapě patřila průběžně sedmá příčka, posunul a nyní je šestý. Nestalo se tak však žádným úprkem jeho nejbližším soupeřům, ale vlastně ještě před startem 18. etapy. To se totiž objevila zpráva, že Portugalec Joao Almeida, který byl průběžně čtvrtý, musel kvůli covidu odstoupit.

„Něco jsem před startem zaslechl, ale nevěděl jsem, co přesně se děje. Nicméně nejsem rád, když někdo vypadne kvůli takovým věcem,“ řekl ve čtvrtek v cíli Hirt.

I on si v etapě, ve které se předpokládal hromadný dojezd, pořádně máknul. Od pelotonu se totiž odpoutala skupina silných závodníků, které se pak sprinterské týmy pokoušely dohnat. Marně. Místo souboje spurtérů Arnauda Démara, Marka Cavendishe, Fernanda Gavirii a dalších viděli diváci vítězství Driese de Bondta z čtyřčlenné skupinky uprchlíků.

„Byl to těžký den. Když tam nechají takové lidi, kteří jsou chytří, mají dobré nohy…“ hodnotil český vrchař, kterého tím pádem bolely nohy víc, než před etapou doufal.

Navíc i on musel v jednom z krátkých stoupání dohánět peloton, protože mezi hlavním balíkem udělal menší mezeru Juan Pedro López, někdejší muž v růžovém. Ten pak projel cílem se ztrátou 2:43 minuty na peloton.

„Rozdělilo se to tam celkem vepředu. Už před krátkým prudkým kopcem udělal López díru, to se ještě dotáhl, pak ji udělal znovu ve sjezdu a pak už se tam nevrátil. My jsme byli zhruba tři pozice za ním, ale ještě jsme to doskočili a dostali se tam,“ popsal situaci Hirt, který dojel ve stejném čase jako hlavní favorité.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 18. etapa (Borgo Valsugana - Treviso, 156 km):

1. De Bondt (Belg./Alpecin-Fenix) 3:21:21, 2. Affini (It./Jumbo-Visma), 3. Cort (Dán./EF Education-EasyPost), 4. Gabburo (It./Bardiani-CSF-Faizané) všichni stejný čas, 5. Dainese (It./DSM), 6. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 7. Cimolai (It./Cofidis), 8. Cavendish (Brit./Quick-Step-Alpha Vinyl), 9. Gaviria (Kol./SAE Team Emirates), 10. Consonni (It./Cofidis), ...34. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) všichni -14.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 76:41:15, 2. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -3, 3. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) -1:05, 4. Nibali (It./Astana) -5:48, 5. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -6:19, 6. Hirt -7:12, 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -7:13, 8. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -12:30, 9. López (Šp./Trek-Segafredo) -15:10, 10. Carthy (Brit./EF Education-EasyPost) -17:03.