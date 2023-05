Giro: boj o růžový dres se vyjasňuje. Ale Rogliče neodepisujte

V průběhu dne ztratil jednoho z velkých pomocníků do hor a v závěrečných metrech pak vítězství v etapě. Geraint Thomas však získal zpět růžový dres pro lídra Giro d´Italia, což je mnohem cennější. Naopak Primož Roglič má tým stále kompletní a jeho hlavní domestik Sepp Kuss s ním byl až do úplného závěru. Slovinec však oproti svým velkým rivalům neměl dobré nohy a na lídra teď ztrácí 29 sekund.

Závěrečný týden italského Gira potvrzuje to, co sliboval. Ve včerejší etapě, kterou mnozí označují za nejtěžší ze 106. ročníku, největší favoriti na nic nečekali a rozdali si to mezi sebou. Co to přineslo? Potvrzení toho, že hlavními rivaly v boji o celkové vítězství jsou Geraint Thomas, Primož Rolgič a Joao Almeida.

Právě ti byli hlavními aktéry těžkého závěru 16. etapy. Když Almeida přišel o všechny své pomocníky ze stáje UAE Team Emirates, dlouho nečekal a zaútočil sám. Portugalec si tím vypracoval malý náskok, který musela stahovat Rogličova pravá ruka Sepp Kuss.

Brzy se rozhodl, že svého hlavního rivala otestuje i Velšan v typicky bílých brýlích, a tak do toho trochu rázněji šlápl a dotáhl se na Almeidu. Ale Slovinec nebyl schopný reagovat, čeho vedoucí dvojice hned využila. V cíli pak svedli souboj o etapu, ve kterém byl silnější Portugalec.

Roglič dojel až 25 sekund za nimi, a tak se Almeida posunul na průběžnou druhou příčku.

Co tedy teď očekávat? V ideálním případě ještě další bitvu o růžový dres a nejen urputné bránění této relikvie týmem Ineos Grenadiers, tak jak jsme na to bývali zvyklí v podání jeho předchůdce Sky. Almeida ztrácí jen 18 sekund, a podle výkonu celého jeho týmu ve včerejší etapě je jasné, že budou útočit a pokusí se lídra zaskočit. „Když se budu cítit dobře, tak půjdu i po růžovém dresu. Budu bojovat v každé etapě až do konce a dám do toho všechno,“ potvrdil cyklista, který už v maglia rosa odjel 15 etap v roce 2020.

Ani Rogliče nelze odepisovat. Stačí, aby se lépe vyspal, v dnešní sprinterské etapě našetřil trochu sil a už ve čtvrtek může ještě ukázat, v čem spočívá jeho síla, tedy ve výbušnosti v kratších kopcích.