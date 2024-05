Pustit růžový dres? Nedává to smysl, ví Pogačar. Má historický náskok

Tři etapové triumfy, růžový dres už po druhém dni a jasná převaha v časovce i v kopcích. Takový byl úvodní blok (9 etap) na Giro d´Italia v podání suverénního Tadeje Pogačara. Navíc v průběžném pořadí má tak luxusní náskok, že si soupeři budou muset hrábnout pořádně hluboko do svého zásobníku sil, aby ho zkusili dostat do úzkých. 2:40 minuty, tak markantní rozdíl nebyl na Giru k vidění víc než dvacet let.