Alaphilippe na Giru ukončil čekání na vítězství. Hirt zůstal jedenáctý

Francouzský cyklista Julian Alaphilippe si dojel po úniku ve 12. etapě pro první vítězství na Giru d'Italia. Celkové pořadí dál vede Slovinec Tadej Pogačar, který dorazil po 193 kilometrech do cíle ve Fanu v první velké skupině se ztrátou 5:25 minuty na vítěze. Stejně jako český jezdec Jan Hirt, který zůstal v průběžném pořadí jedenáctý.

Dvojnásobný mistr světa z let 2020 a 2021 Alaphilippe se dlouhé měsíce trápil a vítězství se dočkal po téměř roce. Jednatřicetiletý kolega Hirta a Josefa Černého ze stáje Soudal Quick-Step se stal 108. jezdcem, který dokázal vyhrát etapu na každé Grand Tour. Šest triumfů má z Tour de France a jedno vítězství z Vuelty.

Alaphilippe se zapojil do brzkého úniku, když do cíle zbývalo přes 120 kilometrů. Mezi uprchlíky se objevil i Hirt a dokonce se v průběhu etapy posunul ve virtuálním průběžném pořadí na čtvrté místo, nakonec ale přijel do cíle s dalšími závodníky z popředí celkové klasifikace.

V čele postupně zbyli jen Alaphilippe s Italem Mircem Maestrim, kterému slavný soupeř zhruba 12 kilometrů před cílem ve stoupání ujel a postaral se o třetí francouzské etapové vítězství ve 107. ročníku Gira. S přibližně půlminutovou ztrátou dojeli druhý Ekvádorec Jhonatan Narváez a třetí Belgičan Quinten Hermans, Alaphilippeův kolega ze Soudal Quick-Stepu.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 12. etapa (Martinsicuro - Fano, 193 km):

1. Alaphilippe (Fr./Soudal-Quick-Step) 4:07:44, 2. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers) -31, 3. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck) -32, 4. Valgren (Dán./EF Education-EasyPost), 5. Scaroni (It./Astana-Qazaqstan) oba -43, 6. Trentin (It./Tudor) -1:30, ...38. Hirt -5:25, 141. Černý (oba ČR/Soudal-Quick-Step) -13:16.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 45:22:35, 2. Martínez (Kol./Bora-hansgrohe) -2:40, 3. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -2:56, 4. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) -3:39, 5. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -4:27, 6. Bardet (Fr./dsm-firmenich) -4:57, ...11. Hirt -5:57, 147. Černý -2:46:21.